Кавани: «Меня мотивирует, что я самый возрастной игрок „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о том, является ли он образцом для молодых игроков клуба.

Соревновательный дух должен быть у тебя в крови, но я убежден, что этому можно и научиться. Учишься не сразу, шаг за шагом, когда видишь, что твои товарищи по команде играют с определенным настроем, испытывают настоящую жажду побед. Я всегда говорил, что являюсь футбольным студентом. Всю свою карьеру старался учиться чему-то новому, впитывать те вещи, которые могут сделать меня более классным игроком, более полезным партнером по команде. Теперь стараюсь пользоваться всем этим опытом и передавать его другим.

Сейчас я самый возрастной игрок в команде, своего рода старейшина, и это отлично меня мотивирует. Настраивает работать изо всех сил на тренировках, сражаться за каждый мяч во время любого матча. Стараюсь получать от этого удовольствие, приносить пользу команде, но не накручивать себя мыслями, что я обязательно должен подать кому-то пример. Думаю, пример ты подаешь своим поведением, тем, как бьешься за команду и стараешься быть лучшим на каждой тренировке.