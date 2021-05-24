Роджерс заявил, что не собирается уходить из «Лестера»

Главный тренер «Лестера» рассказал о своем будущем в клубе.

Мне все нравится в «Лестере». Жаль, что мы упустили путевку в Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.

Так что я отдохну, поразмышляю над итогами сезона, а затем буду планировать подготовку к следующему, чтобы и он был захватывающим.