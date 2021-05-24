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Роджерс заявил, что не собирается уходить из «Лестера»

24 мая 2021, 10:33

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о своем будущем в клубе.

Мне все нравится в «Лестере». Жаль, что мы упустили путевку в Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.

Так что я отдохну, поразмышляю над итогами сезона, а затем буду планировать подготовку к следующему, чтобы и он был захватывающим.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 мая в 22:11
Принёс ещё один трофей в копилку Лис. И если для МС эти кубки так себе,ведь главная цель ЛЧ и поднадоевшая АПЛ,то вот аппетиты у Лис,куда скромнее. Считаю,что стабильное попадание в Еврозону это уже прогресс,если учесть что Арсенал никуда не попал,а Шпоры всё же смогли одолеть Лис.иначе бы составили дружную компанию канонирам,соседям по улице. Если Роджерс уйдёт,то Лестер может вообще скатиться во вторую десятку.сомневаюсь что придёт топ-тренер в этот клуб.
azkan
azkan ответ dzvinka (раскрыть)
24 мая в 17:25
Говорит же отдохнет, переосмыслит и спад будет уже в начале)
dzvinka
dzvinka
24 мая в 11:54
второй год подрят сильнейший спад в последних 10-15 играх. Это уже не случайность!
С Ливерпулем в сезоне когда могли взять чемпионство при Роджерсе случилось тоже самое, спад в концовке.
Слабая сторона этого, без сомнения, сильного тренера?!
Foxes
Foxes
24 мая в 10:49
Вот и замечательно!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 мая в 10:47
Клуб хорошо играет. Зачем уходить
КЭТиК
КЭТиК
24 мая в 10:44
Результаты у него просто отличные.
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 10:42
Ну и правильное решение.
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