Роджерс заявил, что не собирается уходить из «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о своем будущем в клубе.
Мне все нравится в «Лестере». Жаль, что мы упустили путевку в Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.
Так что я отдохну, поразмышляю над итогами сезона, а затем буду планировать подготовку к следующему, чтобы и он был захватывающим.
С Ливерпулем в сезоне когда могли взять чемпионство при Роджерсе случилось тоже самое, спад в концовке.
Слабая сторона этого, без сомнения, сильного тренера?!
С Ливерпулем в сезоне когда могли взять чемпионство при Роджерсе случилось тоже самое, спад в концовке.
Слабая сторона этого, без сомнения, сильного тренера?!