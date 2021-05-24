Парехо: «Было бы невероятно, если бы „Вильярреал“ выиграл Лигу Европы»

Полузащитник «Вильярреала» поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Мы сыграем с «Манчестер Юнайтед», который, полагаю, был главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебрался сюда из Лиги чемпионов. Это очень крутая команда, особенно это касается нападения. У неё блестящие футболисты: Эдинсон Кавани, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Поль Погба... Но мы будем играть так же, как и в любом другом матче. Сделаем ставку на командную игру.

Играть в Европе на таком уровне и дойти до финала без поражений совсем непросто. Но нам это удалось. Было бы невероятно одержать еще одну победу и завоевать трофей. Наш клуб его заслужил. Мы представляем город с 50 000 жителей, и результаты «Вильярреала» заслуживают уважения.

Я выступаю за «Вильярреал» первый год, но амбиции клуба были видны мне давно. Президент и весь остальной персонал клуба знают свою задачу и то, как её решить. Полагаю, этим «Вильярреал» и отличается от всех остальных: небольшой клуб с настоящей семейной атмосферой, где все всё правильно понимают.