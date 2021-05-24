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Парехо: «Было бы невероятно, если бы „Вильярреал“ выиграл Лигу Европы»

24 мая 2021, 11:16
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Мы сыграем с «Манчестер Юнайтед», который, полагаю, был главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебрался сюда из Лиги чемпионов. Это очень крутая команда, особенно это касается нападения. У неё блестящие футболисты: Эдинсон Кавани, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Поль Погба... Но мы будем играть так же, как и в любом другом матче. Сделаем ставку на командную игру.

Играть в Европе на таком уровне и дойти до финала без поражений совсем непросто. Но нам это удалось. Было бы невероятно одержать еще одну победу и завоевать трофей. Наш клуб его заслужил. Мы представляем город с 50 000 жителей, и результаты «Вильярреала» заслуживают уважения.

Я выступаю за «Вильярреал» первый год, но амбиции клуба были видны мне давно. Президент и весь остальной персонал клуба знают свою задачу и то, как её решить. Полагаю, этим «Вильярреал» и отличается от всех остальных: небольшой клуб с настоящей семейной атмосферой, где все всё правильно понимают.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:25
будет вам победа !
stanichnik
stanichnik
24 мая в 11:30
Один английский клуб уже обыграли, почему бы не обыграть другой?
STVA 1
STVA 1
24 мая в 11:25
Ждём интересной игры
sihafazatron
sihafazatron
24 мая в 11:22
Эмери умеет это делать))
Любoмир
Любoмир
24 мая в 11:21
Шанс есть всегда!
shlomo
shlomo
24 мая в 11:19
Удача, подруга непредсказуемая....
Ironigor
Ironigor
24 мая в 11:17
Всё в ваших силах !!!
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