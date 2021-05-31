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Агуэро — игрок «Барселоны»

вчера, 17:33

Пресс-служба «Барселоны», как и ожидалось, объявила о подписании контракта с форвардом Серхио Агуэро.

Аргентинец достался клубу абсолютно бесплатно, поскольку у нападающего истек договор с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
вчера в 21:59
Позорился годами в Европе с мешком, настало время позориться с гномом в обнимку.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:48
Удачи Серхио.Но однако☝️. Единственно все же вы догадываетесь это возраст.Не так уж он не молодой.Не всегда зависит от техники игрока.Как говорится поживём увидим.Удачи бывшего зятя (МАРАДОНА)
протон1
протон1
вчера в 21:43
прическа как у кабзона. но лицимер еще тот.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 21:42, ред.
Тогда Гризманн не должен быть игроком Барселоны, да и потом, им защита нужна крепкая, а так это всё будет выход из группы лч
bn20
bn20
вчера в 21:16
Сойдет, за 3-е место можно побороться.
Верг
Верг
вчера в 20:06
А потом по проверенному маршруту домой в атлетико , сделает чемпионом клуб еще раз, но сначала скорее всего барселону
3ton
3ton ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:02
Это не возраст
В современном футболе на высоком уровне можно играть до 35 лет
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:19
Староват Серхио уже для хорошего уровня, но желаю удачи. Великий игрок
juvenale
juvenale ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:17
хаха зачетная ава)
juvenale
juvenale
вчера в 19:17
а смысл было брить Суареса и брать другого пенса?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:48
Добро пожаловать)
Надеюсь пару сезонов будет полезен команде.
Понимаю, что он уже в возрасте.. но форвард топовый, если в форме. Барселоне был необходим такой игрок)
Я очень надеюсь, что он преуспеет в Барселоне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46
Смотрите на экранах Каталонии ..."Одноклассники.Сага.Закат"

В ролях: Месси, Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Гарай, Тевес и др...
112910415
112910415
вчера в 18:41
всяческих ему успехов !
allemz
allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 18:39
Ведь был шанс после Лиона, уже готовы были уволить его и поставить Микеля, но увы, Кроенке всех перехитрил
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:37
Я надеюсь это шутка.
с таким бюджетом как у сити и с такой возможностью покупать кого захотят, даже Толик Байдачный сделал бы Сити чемпионом АПЛ.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:36
Шейхов понять можно, им самим эти кубки даром не сдались (там скачки на верблюдах куда популярнее), функцию захода в Европу и Англию как достойных бизнесменов МС вполне выполняет, а Пеп это сам по себе бренд, который привлекает дополнительное внимание и дает висты, даже при том, что не может проявить себя в ЛЧ в целом.

Например, если взять всякие рейтинги, Алжирец выиграл три ЛЧ, Анчи взял третью ЛЧ, однако во всех рейтингах тренеров на первом месте Пеп, который уже лет десять не может достичь там успеха.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:34
Блин, чувак, ну ты банально опустошил бы опорку ради еще одного черного бастарда (это в финале) зная, что через опорку будут бить и давать играть игроку в убогой форме, еще и непричастного к успехам в ЛЧ на пути к финалу? Итог: большинство обрезов с ямайца и логичный гол от передачи с опорки. До этого было нормально, чего у этого 56оида импульсы в голове по другим путям пошли, что или кто надоумил этого психопата так поступить, это банальщина. Вот как? Как? Отвечаю, завтра поговорю с Карпиным, мне уже плевать кто будет тренировать МС, лишь бы с логикой более-менее нормально было, ужас, до чего докатились
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:28
5 лет подождал, готов еще столько же ждать? Чего тогда, к примеру, деду столько шансов не дали и ресурсов? После Баварии было понятно, что у него проблемы с психикой, так лажануть открыто, на такое бы даже Гамула с Газзаевым не пошли. 5 лет одна и та же песня играет! Даже Зидан не особо одаренный 3 подрял ЛЧ взял (хоть и со скандалами), таких ошибок не совершает. Пеп может более-менее менеджер, но тренер полное 73о, а по характеру тряпка полная. Этому дегенерату дали лучший ресурс. Тебе цифра "5" ни о чем не говорит? В нормальном бизнесе так дела не ведутся, трудовой ресурс исчерпал себя, значит надо менять. Блин, что за дно происходит с МС, владелец цепляется за имя человека, которому принесли славу полузащитник японского клуба, тренер катарского клуба и друг Агуэро
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:20
Вдруг мы как Ливерпуль, со второго захода возьмем титул))
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:19
Серьезно)
Я уверен что он приведет еще Сити к победе в ЛЧ)
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:18
Надеюсь, ты рофлишь
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:17
Да ладно, Гвардиола все равно лучший тренер))
Я бы очень хотел, чтобы он как можно дольше тренировал Сити))
atur72
atur72
вчера в 18:16
И чё это барса весь мусор собирает . Сборище непризнаных гениев
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:15
Удачи Серхио в новом клубе! Надеюсь выиграет чемпионат Испании))
Хотя и грустно будет видеть Агуэро в другой футболке.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:13
Кун теперь с Кумом играть будет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:07
Плюс в том , что бесплатно достался. Ну как получится - время покажет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:06
Sukhoverkov2012
Сегодня 17:41
Я совсем не понимаю Барсу отдать Суареса и взять Агуэру в чем смысл

Суареса отдавал -Ж.М. Бартомеу!
Агуэру берёт - Ж.Лапорта!!!
allemz
allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 18:06
Ну видишь ли, МЮ на классе может, у них реально сильный состав + Сульшеру дед помогает, я привел Лестер в том плане, что запросто могут отобрать очки и где-нибудь в других английских турнирах по носу щелкнуть. У Ливера из одной проблемы вытекла другая, просто атмосфера попортилась на фоне этой цепи, Клопп отличный психолог, доработает эти моменты и Мане с Салахом будут как и прежде бок о бок действовать, а если что есть Жота, который любого из этой тройки налегке заменит. Может и гуннерам повезет, эти оба доминатора сгинут вместе, поджав хвост, отчалят из Альбиона)
BarcelonaMD
BarcelonaMD
вчера в 17:59
Кун всё доказал в МС ( он реально хорош ) ... НО возраст берёт своё ! я не знаю как будет щас играть ... НО буду ждать лучшего Куна ! Добро пожаловать в Барсу ( заиграй пожалуйста )
ДСА
ДСА
вчера в 17:57
На халяву достался.
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