Агуэро — игрок «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны», как и ожидалось, объявила о подписании контракта с форвардом Серхио Агуэро.
Аргентинец достался клубу абсолютно бесплатно, поскольку у нападающего истек договор с «Манчестер Сити».
Пресс-служба «Барселоны», как и ожидалось, объявила о подписании контракта с форвардом Серхио Агуэро.
Аргентинец достался клубу абсолютно бесплатно, поскольку у нападающего истек договор с «Манчестер Сити».
В современном футболе на высоком уровне можно играть до 35 лет
В современном футболе на высоком уровне можно играть до 35 лет
Надеюсь пару сезонов будет полезен команде.
Понимаю, что он уже в возрасте.. но форвард топовый, если в форме. Барселоне был необходим такой игрок)
Я очень надеюсь, что он преуспеет в Барселоне.
Надеюсь пару сезонов будет полезен команде.
Понимаю, что он уже в возрасте.. но форвард топовый, если в форме. Барселоне был необходим такой игрок)
Я очень надеюсь, что он преуспеет в Барселоне.
В ролях: Месси, Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Гарай, Тевес и др...
В ролях: Месси, Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Гарай, Тевес и др...
с таким бюджетом как у сити и с такой возможностью покупать кого захотят, даже Толик Байдачный сделал бы Сити чемпионом АПЛ.
с таким бюджетом как у сити и с такой возможностью покупать кого захотят, даже Толик Байдачный сделал бы Сити чемпионом АПЛ.
Например, если взять всякие рейтинги, Алжирец выиграл три ЛЧ, Анчи взял третью ЛЧ, однако во всех рейтингах тренеров на первом месте Пеп, который уже лет десять не может достичь там успеха.
Например, если взять всякие рейтинги, Алжирец выиграл три ЛЧ, Анчи взял третью ЛЧ, однако во всех рейтингах тренеров на первом месте Пеп, который уже лет десять не может достичь там успеха.
Я уверен что он приведет еще Сити к победе в ЛЧ)
Я уверен что он приведет еще Сити к победе в ЛЧ)
Я бы очень хотел, чтобы он как можно дольше тренировал Сити))
Я бы очень хотел, чтобы он как можно дольше тренировал Сити))
Хотя и грустно будет видеть Агуэро в другой футболке.
Хотя и грустно будет видеть Агуэро в другой футболке.
Сегодня 17:41
Я совсем не понимаю Барсу отдать Суареса и взять Агуэру в чем смысл
Суареса отдавал -Ж.М. Бартомеу!
Агуэру берёт - Ж.Лапорта!!!
Сегодня 17:41
Я совсем не понимаю Барсу отдать Суареса и взять Агуэру в чем смысл
Суареса отдавал -Ж.М. Бартомеу!
Агуэру берёт - Ж.Лапорта!!!