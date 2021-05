Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о трансфере защитника «РБ Лейпциг» , как это и ожидалось.

По слухам, мерсисайдцы заплатили за 22-летнего футболиста 36 миллионов фунтов.

We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴

