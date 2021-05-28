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Боатенг объявил об уходе из «Баварии»

сегодня, 01:47

Защитник «Баварии» Джером Боатенг в своём твиттере объявил об уходе из мюнхенского клуба. Его пост ретвитнул официальный аккаунт «Баварии».

Когда я приехал сюда, моей целью было конкурировать с лучшими игроками в мире, играть в Лиге чемпионов и стать основным игроком команды. Но, по правде говоря, я никогда не мечта о всём том, чего мы достигли за эти 10 лет.

Спасибо все, кто поддерживал меня все эти годы, во время взлётов и во время падений, во время травм и когда, возможно, не все верили в меня и списывали меня со счетов.

Я получил очень много сообщений и пожеланий в последние несколько дней, и они потрясли меня. Огромное спасибо каждому из вас. Я всегда буду благодарен за вашу любовь и поддержку.

Мюнхен стал моим вторым домом и навсегда останется в моём сердце. Я с нетерпением жду следующей главы.

Ранее сообщалось о том, что 32-летний футболист может продолжить карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:16
Удачи Боатенгу!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:19
Найдётся клуб
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:00
Посмотрим где будет остановка, как никак уже 32 года.
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