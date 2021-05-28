Боатенг объявил об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» в своём твиттере объявил об уходе из мюнхенского клуба. Его пост ретвитнул официальный аккаунт «Баварии».

Когда я приехал сюда, моей целью было конкурировать с лучшими игроками в мире, играть в Лиге чемпионов и стать основным игроком команды. Но, по правде говоря, я никогда не мечта о всём том, чего мы достигли за эти 10 лет.

Спасибо все, кто поддерживал меня все эти годы, во время взлётов и во время падений, во время травм и когда, возможно, не все верили в меня и списывали меня со счетов.

Я получил очень много сообщений и пожеланий в последние несколько дней, и они потрясли меня. Огромное спасибо каждому из вас. Я всегда буду благодарен за вашу любовь и поддержку.

Мюнхен стал моим вторым домом и навсегда останется в моём сердце. Я с нетерпением жду следующей главы.