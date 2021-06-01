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Роберт Паттинсон или Зак Эфрон могут сыграть роль Варди в фильме про игрока

сегодня, 18:52

В Англии снимут фильм про нападающего «Лестера» Джейми Варди.

За пять лет форвард прошёл путь от игры в шестом английском дивизионе до победы в Английской Премьер-Лиге, становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром АПЛ. Ещё в 2011-м, когда Варди было 24 года, он работал на фабрике, не следил за режимом и часто употреблял алкоголь. Впрочем, эта вредная привычка осталась у Джейми до сих пор.

На роль Варди в фильме про футболиста претендует Роберт Паттинсон, который известен по съемкам в фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Сумерки», а также Зак Эфрон, который снимался в картинах «Папе снова 17», «Спасатели Малибу», «Дедушка лёгкого поведения» и другие.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:25
А как же Петров или Козловский?! Как же мы будем смотреть фильм о спортсмене если главную роль будет исполнять какой то там Паттинсон или Зак...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:23
А как он пнул флаг ЛГБТ будут снимать?

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:15
если снимать фильм про дзюбу, но на его роль точно пригласят панина!))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:57
Только Семюэл Джексон!
Похож 1в1)))
BBK33
BBK33
сегодня в 18:56
Не, ну нормально? А про легенду Сочи почему не снимаете?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:54
Ни один, ни другой на него не похожи!
Дайте этому парню сыграть Джейми!)
https://img.6/i/article/72/67/1463057267_b_dvojnik-dzhej.jpg
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