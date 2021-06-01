Роберт Паттинсон или Зак Эфрон могут сыграть роль Варди в фильме про игрока

В Англии снимут фильм про нападающего «Лестера» Джейми Варди.
За пять лет форвард прошёл путь от игры в шестом английском дивизионе до победы в Английской Премьер-Лиге, становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром АПЛ. Ещё в 2011-м, когда Варди было 24 года, он работал на фабрике, не следил за режимом и часто употреблял алкоголь. Впрочем, эта вредная привычка осталась у Джейми до сих пор.
На роль Варди в фильме про футболиста претендует Роберт Паттинсон, который известен по съемкам в фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Сумерки», а также Зак Эфрон, который снимался в картинах «Папе снова 17», «Спасатели Малибу», «Дедушка лёгкого поведения» и другие.
https://www.youtube.com/watch?v=mXkDBejFw0k
Похож 1в1)))
Похож 1в1)))
Дайте этому парню сыграть Джейми!)
https://img.6/i/article/72/67/1463057267_b_dvojnik-dzhej.jpg
Дайте этому парню сыграть Джейми!)
https://img.6/i/article/72/67/1463057267_b_dvojnik-dzhej.jpg