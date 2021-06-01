Роберт Паттинсон или Зак Эфрон могут сыграть роль Варди в фильме про игрока

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сегодня, 18:52

В Англии снимут фильм про нападающего «Лестера» .

За пять лет форвард прошёл путь от игры в шестом английском дивизионе до победы в Английской Премьер-Лиге, становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром АПЛ . Ещё в 2011-м, когда Варди было 24 года, он работал на фабрике, не следил за режимом и часто употреблял алкоголь. Впрочем, эта вредная привычка осталась у Джейми до сих пор.

На роль Варди в фильме про футболиста претендует Роберт Паттинсон, который известен по съемкам в фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Сумерки», а также Зак Эфрон, который снимался в картинах «Папе снова 17», «Спасатели Малибу», «Дедушка лёгкого поведения» и другие.