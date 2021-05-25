ГлавнаяНовостиФутбол и ТВАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

В Англии решили снять фильм про Варди

25 мая 2021, 19:06

Продюсер Адриан Бучарт, который работал над фильмом «Гол!», согласился снять киноленту про карьеру форварда «Лестера» Джейми Варди.

В картине будет показан сложный путь игрока к победам в чемпионате Англии и Кубке Англии.

Ранее стало известно, что Варди выпил бутылку портвейна перед тем, как побить рекорд ван Нистелроя.

Все новости
«РЕН ТВ» покажет товарищеский матч сборных России и Польши
Сегодня, 01:59 Комментарии9
«Спартак» выпустил ролик в честь Тедеско
16 мая ВидеоКомментарии11
«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи заключительного тура РПЛ
15 мая Комментарии16
В Польше клуб объявил о продлении контракта с игроком роликом в стиле GTA
13 мая ВидеоКомментарии5
«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»
13 мая ВидеоКомментарии2
«Краснодар» снял фильм про своё участие в Лиге чемпионов
10 мая ВидеоКомментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
25 мая в 22:56, ред.
Ваш опус чем-то напомнил " Ночь, улица, фонарь, аптека " А. Блока. Поэт позавидовал бы вам, ознакомившись с ним. Если бы жил в наше время.
beefs
beefs
25 мая в 20:51
фильмы о спортсменах всегда пользуются спросом...
azkan
azkan
25 мая в 20:04
Вроде уже давно снимать начали.. но сценарий очень интересный.
Удачи киношникам!
Конфедерат
Конфедерат
25 мая в 19:51
Классный мужик, всегда уважал его. А момент когда он разнёс радужный флаг в толерантной Англии - просто смак!!
Legend 6
Legend 6
25 мая в 19:35
Ждём фильм про Дзюбу.
Режиссёр- Н.Михалков.
По сценарию у Азмуна забилась труба, а сантехник Дзюба пришёл ее чинить...
STVA 1
STVA 1
25 мая в 19:24
думаю будет интересно
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
25 мая в 19:12
.
Дима Логинов
Дима Логинов
25 мая в 19:10
Вступление.
Ранее утро. Проходная завода. В кондейке сторожа трясущимися руками какой-то опухший алкоголик наливает в грязный стакан гиллингемский самогон...Через несколько минут Варди бодренько идёт на рабочее место.
311
311
25 мая в 19:09
Форвард с необычной судьбой!)
hаrut
hаrut
25 мая в 19:07
Хорошая задумка....посмотри что получится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100