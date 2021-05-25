В Англии решили снять фильм про Варди

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25 мая 2021, 19:06

Продюсер Адриан Бучарт, который работал над фильмом «Гол!», согласился снять киноленту про карьеру форварда «Лестера» .

В картине будет показан сложный путь игрока к победам в чемпионате Англии и Кубке Англии.

Ранее стало известно, что Варди выпил бутылку портвейна перед тем, как побить рекорд ван Нистелроя.