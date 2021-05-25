В Англии решили снять фильм про Варди

Продюсер Адриан Бучарт, который работал над фильмом «Гол!», согласился снять киноленту про карьеру форварда «Лестера» Джейми Варди.
В картине будет показан сложный путь игрока к победам в чемпионате Англии и Кубке Англии.
Ранее стало известно, что Варди выпил бутылку портвейна перед тем, как побить рекорд ван Нистелроя.
Ранее утро. Проходная завода. В кондейке сторожа трясущимися руками какой-то опухший алкоголик наливает в грязный стакан гиллингемский самогон...Через несколько минут Варди бодренько идёт на рабочее место.
Ранее утро. Проходная завода. В кондейке сторожа трясущимися руками какой-то опухший алкоголик наливает в грязный стакан гиллингемский самогон...Через несколько минут Варди бодренько идёт на рабочее место.