«Спартак» выпустил ролик в честь Тедеско

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик в честь наставника команды Доменико Тедеско, который скоро покинет клуб.
Эмоции, по которым мы будем скучать.
Эмоции, по которым мы будем скучать ❤️#ДанкеДоменико pic.twitter.com/avEK3w0xpc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
Жаль, что он уходит из Спартака. Пусть и не собирал нынешний состав, но это его команда. Которая бьется за тренера, даже зная о его скором уходе.
Остался завершающий и важный шаг - набрать очки с Ахматом и удержать 2-е место.
Удачи!
Жаль, что он уходит из Спартака. Пусть и не собирал нынешний состав, но это его команда. Которая бьется за тренера, даже зная о его скором уходе.
Остался завершающий и важный шаг - набрать очки с Ахматом и удержать 2-е место.
Удачи!