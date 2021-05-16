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«Спартак» выпустил ролик в честь Тедеско

вчера, 12:23

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик в честь наставника команды Доменико Тедеско, который скоро покинет клуб.

Эмоции, по которым мы будем скучать.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
вчера в 16:54
После Руя будет Каррера или Карпин
makkie
makkie
вчера в 13:55
Достойные проводы Тедди.
Жаль, что он уходит из Спартака. Пусть и не собирал нынешний состав, но это его команда. Которая бьется за тренера, даже зная о его скором уходе.

Остался завершающий и важный шаг - набрать очки с Ахматом и удержать 2-е место.
Удачи!
129856
129856
вчера в 13:04
Скучно будет без Тедески, есть надежда, что Руй будет не хуже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:00
Выглядит как Лайки лесть !!! Сами же выгоняли , а парад и салюты 🎆 будут ???
Gahi
Gahi
вчера в 12:57
От любви до ненависти один шаг. Вот такая учесть тренера. Удачи 
Mekail
Mekail
вчера в 12:55
Ну хоть как то поблагодарили...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:47
Для начала ЛЧ, а потом ролики
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:46
Уникальный случай в "Спартаке", когда тренера не гонят тряпками, провонявшими мочой, и он не покидает пост в связи с непонятным конфликтом с руководством и игроками и в качестве прощания выкладывается фото со стадионом , а провожают с почетом и добрыми словами.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:40
Спасибо за истерики, хоть посмеялись от души!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
Хоть с одним по-человечески...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:30, ред.
Странное руководство в спартаке, сами избавляются от Тедеско, а обставляют это так как будто он выиграл Кубок УЕФА. Федун-Зарема это нечто!))
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