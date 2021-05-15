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«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи заключительного тура РПЛ

15 мая 2021, 14:26

Все игры заключительного тура РПЛ можно будет посмотреть бесплатно на сайте «Матч ТВ» 16 мая.

Главный редактор канала «Матч ТВ» Александр Тащин:

Мы приняли решение показать встречи 30-го тура бесплатно, чтобы как можно больше болельщиков в прямом эфире могли насладиться решающими матчами сезона. Это небольшой подарок всем болельщикам российского футбола, который после игр 30-го тура возьмет паузу, но только на клубном уровне. Ведь уже в июне наша сборная стартует на чемпионате Европы.

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Все комментарии
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
15 мая в 21:45
..ну..спасибо..ладно бы реально спорт показывали..а то то фильмы старые , то просто дичь какую то..в общем, скоро первый в спортивный превратиться, по крайней мере , ЧМ по любому популярному виду там смотрим..и что?
..хорошо, я пыталась купить Матч премьер на спортбоксе..так просто тупит.
..в общем, всем здоровья.
Triem
Triem
15 мая в 19:42
А что, матчи РПЛ платные чтоли?
Hamman
Hamman ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 мая в 19:40
У Тины днюха наверное
oFANATo
oFANATo
15 мая в 17:13
И как они собираются показать все матчи 30 го тура на одном канале?
Если все матчи начинаются в одно время 14:00
Будут каждые две минуты переключать на новый матч?
Такой футбол смотреть будет невозможно!
BDA8181
BDA8181
15 мая в 16:14
Чем,чем наслождаться?! Цирком?!)))нет спасибо,оставтье себе. )))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 мая в 15:51
И что теперь?
Ironigor
Ironigor
15 мая в 15:19
Звучит как подачка !!! Самый наглый и бессовестный канал . Что только не показывают, только не то что требуют болельщики, а всё что интересует за бабосики. Весь футбол отняли у простого народа. Ну нету возможности покупать тарелку ради просмотра любимых команд у человека живущего в провинции ,да и не только в провинции. Вообщем бизнес в самых его идиотских проявлениях. Спасибо вам добрая Тинуля Канделак !!! Всем Добра и приятного просмотра если можно такой просмотр назвать приятным !!!
sihafazatron
sihafazatron
15 мая в 15:13
УХ ты... ну в честь этого можно и скинуться по 10 рублей чердаку бедному
ДСА
ДСА
15 мая в 14:54
Государственный канал должен делать это всегда!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 14:54
Неслыханная щедрость!!! С чего бы это?!?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 мая в 14:48, ред.
Ну спасибо, обрадовали так, аж сказать не можно). Напоминает объедки с барского стола)))
Да к тому же все игры в одно время.)
Elliada
Elliada
15 мая в 14:38
А что раньше было платно? В любом случае, когда есть чемпион, интриги нет, смотреть никто не будет
Wolverhampton
Wolverhampton
15 мая в 14:37
Лично мне они не нужны))))
Смотрите сами)))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 мая в 14:34
Благодетели вы наши !!! Вся страна вас благодарит ,умиляясь вашей щедрости !!! Остаётся только молиться на вас ......волочи !
asraeil
asraeil
15 мая в 14:27
Ну да.....а нужно было бы это делать постоянно.....
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