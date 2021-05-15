«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи заключительного тура РПЛ

Все игры заключительного тура РПЛ можно будет посмотреть бесплатно на сайте «Матч ТВ» 16 мая.
Главный редактор канала «Матч ТВ» Александр Тащин:
Мы приняли решение показать встречи 30-го тура бесплатно, чтобы как можно больше болельщиков в прямом эфире могли насладиться решающими матчами сезона. Это небольшой подарок всем болельщикам российского футбола, который после игр 30-го тура возьмет паузу, но только на клубном уровне. Ведь уже в июне наша сборная стартует на чемпионате Европы.
..хорошо, я пыталась купить Матч премьер на спортбоксе..так просто тупит.
..в общем, всем здоровья.
..хорошо, я пыталась купить Матч премьер на спортбоксе..так просто тупит.
..в общем, всем здоровья.
Если все матчи начинаются в одно время 14:00
Будут каждые две минуты переключать на новый матч?
Такой футбол смотреть будет невозможно!
Если все матчи начинаются в одно время 14:00
Будут каждые две минуты переключать на новый матч?
Такой футбол смотреть будет невозможно!
Да к тому же все игры в одно время.)
Да к тому же все игры в одно время.)
Смотрите сами)))))))
Смотрите сами)))))))