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«Барса» может отдать Пьянича в аренду «Юве» и платить часть его зарплаты

вчера, 10:29

Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус» на правах двухлетней аренды, которую частично профинансирует «Барселона», сообщает Corriere dello Sport.

31-летний боснийский хавбек не смог закрепиться в основе каталонской команды, в минувшем сезоне Пьянич сыграл за «Барсу» в Ла Лиге лишь в 19 матчах, при этом не отметившись результативными действиями.

По информации источника, Миралем может вернуться в «Юве», за который выступал до перехода в «Барселону». Отмечается, что «Блаугранас» готовы частично платить его зарплату.

Недавно Пьянич поделился мнением о своем будущем.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
вчера в 19:10
Не нужен
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:43
Как вариант не плохой
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:14
тоже тупизм полный на фиг он вам сдался ещё и платить зарплату теперь
juvenale
juvenale
вчера в 11:12
мда видимо зря Аллегри возвращали...тут еще новость прошла,что он бревнардески хочет оставить
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 11:03
Какая говорящая фамилия - Пьянич
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:40
Сколько надежды на этом фото...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
Ну и правильно, пусть платят ещё и зарплату !!!)))
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