«Барса» может отдать Пьянича в аренду «Юве» и платить часть его зарплаты

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вчера, 10:29

может вернуться в «Ювентус» на правах двухлетней аренды, которую частично профинансирует «Барселона», сообщает Corriere dello Sport.

31-летний боснийский хавбек не смог закрепиться в основе каталонской команды, в минувшем сезоне Пьянич сыграл за «Барсу» в Ла Лиге лишь в 19 матчах, при этом не отметившись результативными действиями.

По информации источника, Миралем может вернуться в «Юве», за который выступал до перехода в «Барселону». Отмечается, что «Блаугранас» готовы частично платить его зарплату.

Недавно Пьянич поделился мнением о своем будущем.