«Нижний Новгород» продлил контракт с капитаном команды

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о продлении контракта с полузащитником Александром Сапетой.
Срок нового соглашения не сообщается. Капитан клуба прокомментировал подписание новой сделки:
Я очень рад и душой, и сердцем, что остаюсь в «Нижнем». Я пришел в ФК «НН» в 2018 году и уже тогда знал, что наша команда будет играть в элите российского футбола. И мы достигли этих высот. Это новый вызов для всех нас. И теперь мы очень хотим зарекомендовать себя в Премьер-Лиге с лучшей стороны. Вчерашние победы остались в прошлом, а сегодня надо доказывать, на что ты способен, здесь и сейчас. Большое спасибо за доверие и всестороннюю поддержку руководству клубу, нашим болельщикам, партнерам по команде. И, конечно же, спасибо родным и близким, моей семье, которая всегда рядом со мной. Этот город и этот клуб стали вторым домом для меня. В год 800-летия Нижнего Новгорода наша команда ждет особенной поддержки от болельщиков. Вместе и до конца!
Ранее стало известно, что «Нижний Новгород» заинтересован в трансфере защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.
(удалите, что ли, старый НН, чё толку от него)
(удалите, что ли, старый НН, чё толку от него)