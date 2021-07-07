Гогуа прибыл в расположение ЦСКА на сборах в Австрии

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07 июля 2021, 19:36

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник , который провёл прошлый сезон в аренде в «Роторе», прибыл в расположение команды на сборах в Австрии.

Седрик Гогуа сегодня прибыл в расположение #ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/OBAEjJjZOa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 7, 2021