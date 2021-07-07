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Гогуа прибыл в расположение ЦСКА на сборах в Австрии

07 июля 2021, 19:36

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Седрик Гогуа, который провёл прошлый сезон в аренде в «Роторе», прибыл в расположение команды на сборах в Австрии.

Ранее Дмитрий Селюк, агент Гогуа, пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА, если клуб не возьмёт игрока на второй летний сбор.

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bashnat013
bashnat013
08 июля в 10:54
Гогуа вернись в Волгоград ,бражка уже подошла
112910415
112910415
08 июля в 07:54
Селюк привёз лично !
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:52
Наконец то добрался в расположение ЦСКА в Австрии.....осталось только проявить себя в игре за армейцев.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 21:27
Пущай пробует,лишним не будет.
David Young
David Young ответ Rheinfall (раскрыть)
07 июля в 20:21
Сейчас у армейцев их мало, а Влашича лучше не удерживать при хорошем предложении, можно передержать, он не Чалов, так что вариантов в таком случае будет больше, но лучший вариант легко можно упустить. Кроме того и завершеноие карьеры Игоря Акинфеева не за горами. В общем переходный период, притом нелёгкая версия.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
07 июля в 20:06
Уж точно на голову высше чем Васин и К° !!!)))
Rheinfall
Rheinfall
07 июля в 20:05
ТоПаРюГА прибыл)))
David Young
David Young
07 июля в 20:04
Думаю что сейчас он будет особенно кстати. Пора уже дать ему играть в московском ЦСКА хотя бы как игроку ротации. Возможно что он закрепится как основной защитник. Сейчас с защитниками у красно-синих есть серьёзные сложности, нужно грамотно задействовать те ресурсы что есть, а их достаточно.

Вообще в плане состава не так уж всё плохо, игроков действительно высшего уровня по мерам РПЛ мало, и некоторые игроки нестабильны, плюс с травматичностью не очень хорошо в среднем, однако при должной работе и после того как определённое время пройдёт можно добиться того чтобы клуб в целом, а также отдельные футболисты, стали действительно сильнее.

При этом ждать в ближайшее или относительно скорое время чего-то сверх выдающегося от тренерского штаба и футболистов не стоит. Им много чего должно сделать, нужно добиваться хороших результатов вкупе с хорошей игрой, но для очень значительных улучшений нужно немало времени, сил, терпения, усердия, выдержки, и много стремления к совершенствованию.

Удачи московкому ЦСКА, также лично Седрику Гогуа, на этом пути. А болельщикам клуба желанию прежде всего терпения, а также не тратить нервы лишнего на вещи связанные с клубом за который болеете.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 20:01
Селюк построил на подоконнике весь гинер- Club...
протон1
протон1
07 июля в 19:56
когда же топов подпишут. в никчемном чемпионате . только это о и карлос играли. и все
Ironigor
Ironigor
07 июля в 19:50
Удачи тебе в ЦСКА !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 19:37
Мне Гогуа нравится как игрок!
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