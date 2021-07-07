Гогуа прибыл в расположение ЦСКА на сборах в Австрии

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Седрик Гогуа, который провёл прошлый сезон в аренде в «Роторе», прибыл в расположение команды на сборах в Австрии.
Седрик Гогуа сегодня прибыл в расположение #ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/OBAEjJjZOa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 7, 2021
Ранее Дмитрий Селюк, агент Гогуа, пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА, если клуб не возьмёт игрока на второй летний сбор.
Вообще в плане состава не так уж всё плохо, игроков действительно высшего уровня по мерам РПЛ мало, и некоторые игроки нестабильны, плюс с травматичностью не очень хорошо в среднем, однако при должной работе и после того как определённое время пройдёт можно добиться того чтобы клуб в целом, а также отдельные футболисты, стали действительно сильнее.
При этом ждать в ближайшее или относительно скорое время чего-то сверх выдающегося от тренерского штаба и футболистов не стоит. Им много чего должно сделать, нужно добиваться хороших результатов вкупе с хорошей игрой, но для очень значительных улучшений нужно немало времени, сил, терпения, усердия, выдержки, и много стремления к совершенствованию.
Удачи московкому ЦСКА, также лично Седрику Гогуа, на этом пути. А болельщикам клуба желанию прежде всего терпения, а также не тратить нервы лишнего на вещи связанные с клубом за который болеете.
Вообще в плане состава не так уж всё плохо, игроков действительно высшего уровня по мерам РПЛ мало, и некоторые игроки нестабильны, плюс с травматичностью не очень хорошо в среднем, однако при должной работе и после того как определённое время пройдёт можно добиться того чтобы клуб в целом, а также отдельные футболисты, стали действительно сильнее.
При этом ждать в ближайшее или относительно скорое время чего-то сверх выдающегося от тренерского штаба и футболистов не стоит. Им много чего должно сделать, нужно добиваться хороших результатов вкупе с хорошей игрой, но для очень значительных улучшений нужно немало времени, сил, терпения, усердия, выдержки, и много стремления к совершенствованию.
Удачи московкому ЦСКА, также лично Седрику Гогуа, на этом пути. А болельщикам клуба желанию прежде всего терпения, а также не тратить нервы лишнего на вещи связанные с клубом за который болеете.