Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России

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05 июля 2021, 16:19

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что заседание экспертного совета Министерства спорта, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдет в ближайшее время.

Сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее место в группе.

Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба.

Ранее уже некоторыми экспертами высказывалось мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов лишится своей должности.