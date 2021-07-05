Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что заседание экспертного совета Министерства спорта, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдет в ближайшее время.
Сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее место в группе.
Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба.
Ранее уже некоторыми экспертами высказывалось мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов лишится своей должности.
Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба.
Самое главное очень глубоко проанализировать, а то постоянно поверхностно анализировали !!!)))
Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба.
Самое главное очень глубоко проанализировать, а то постоянно поверхностно анализировали !!!)))