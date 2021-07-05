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Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России

05 июля 2021, 16:19

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что заседание экспертного совета Министерства спорта, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдет в ближайшее время.

Сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее место в группе.

Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба.

Ранее уже некоторыми экспертами высказывалось мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов лишится своей должности.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
05 июля в 22:41
Маются чиновники. Никак не могут найти хоть сколько-нибудь благовидное обстоятельство, чтобы оставить усатого у руля.
pomor45
pomor45
05 июля в 22:35
По-моему они усиленно ищут повод оставить Черчесова во главе сборной, но это очень трудно.
mars6791
mars6791
05 июля в 21:46
Читая между строк - идёт диспут, есть видимо несогласные с отставкой, или есть нюансы, например кто оплатит отступные.
морозз
морозз
05 июля в 21:03
Черчесов вообще пал в глазах болельщиков ниже плинтуса, как барсук цепко вцепился когтями в миллионный контракт и хитро улыбается нашему спорту!
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 19:05
Сложная и нереальная задача у Минспорт России! Невозможно проанализировать то, чего нету...
112910415
112910415
05 июля в 19:01
ну наконец-то !
ДСА
ДСА
05 июля в 18:02
Какие анализы? Вакцинировать всех!
Ironigor
Ironigor
05 июля в 17:47
Сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее место в группе.

Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба.
Самое главное очень глубоко проанализировать, а то постоянно поверхностно анализировали !!!)))
Naherger
Naherger
05 июля в 17:30
Чё анализировать?результат на лицо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 17:20
Так неуд себе посавил сам Черчесов. О чём ещё можно раздумывать?
Ну поставите вы ему троечку, останется он работаь дальше, загубит выход на чемпионат мира.
Всё равно придётся принимать это решение. Черчесов не тянет сборную. Так что рано или поздно придется увольнять. Лучше это сделать прямо сейчас...
Caniggia
Caniggia
05 июля в 17:10
И так понятно, что с бараноголового, кроме анализов и взять то нечего! Полный ноль с огромной зарплатой, гонором и высокомерием. Гнать в шею и чем быстрее, тем лучше, чтобы новый тренер как можно быстрее приступил к подготовке новой сборной к матчу с Хорватией.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 16:59
Ещё раз раздадут звания ЗМС.
протон1
протон1 ответ David Young (раскрыть)
05 июля в 16:56
а сколько нужно делать правильные выводы? сколь ко раз спотыкаться на один и тот же камень. ну что нужно делать уже все знают но никто ничего не делает. не было стадионов построили. не играют. говорили надо строить свои школы воспитать своих . а наши эти курят дебожирят бьют стыльями дзюбят. что надо еще делать? дают деньги в месяц страшно на цифры смотреть бедному. всё есть все дают. а воз там
протон1
протон1
05 июля в 16:53
да что анализировать. пора уже дзюбить онани з.. .. что говорить то? футбола нет в россии
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 16:38
А разве ещё не проанализировали?
Baggio R.
Baggio R.
05 июля в 16:37, ред.
А что там анализировать? И так понятно, что выступление провальное, а работа тренерского штаба неудовлетворительная.
bashnat013
bashnat013
05 июля в 16:25
Анализаторы это делается перед подготовкой к турнирам,чё вы на анализируете все уже давно все роняли
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 16:25
XL
STVA 1
STVA 1
05 июля в 16:24
Гнать ссаным веником без анализов
David Young
David Young
05 июля в 16:23
Надеюсь от этого будет толк и правильные выводы будут сделаны, а затем и последовательные, логичные, и справедливые решения.
beefs
beefs
05 июля в 16:22
Главное чтобы анализировали не до начала ЧМ....
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