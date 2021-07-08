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Японская компания расторгла контракт с Гризманном из-за расистского видео

08 июля 2021, 08:35

Японский производитель видеоигр Konami расторг контракт с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном.

Мы считаем, что в спорте дискриминация любого рода недопустима. Мы выбрали Антуана Гризманна амбассадором нашей игры Yu-Gi-Oh!. Но в свете последних событий мы решили расторгнуть контракт.

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.

А после этого в интернете нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
09 июля в 08:08
во первых снимал не Гризман, во вторых два года прошло с того времени как было снято видео, в третьих видео было частным и снимали его имеенно из за Гризмана, а кто там попал в задний кадр, так учитесь ремонтируйте сами, соккер улыбнул как всегда, хотят сделать из мухи слона, так не должно быть, название темы ого го, а на самом деле пшик, есть еще чуваки которые начинают кидаться говнящками, даже не изучив тему)))
vinjard
vinjard
08 июля в 22:10
В Атлетико был лидером, а в Барсе стал тенью Месси.
Migelito
Migelito ответ Ravshan878 (раскрыть)
08 июля в 15:55
Чтобы отвлечь внимание, ему надо сделать каминг-аут, и окончательно развеять сомнения))
Migelito
Migelito ответ Estiva (раскрыть)
08 июля в 15:53
Негры неприкосновенны)
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 13:47
Гризманну теперь поосторожней нужно быть а то харакири могут устроить а Дембелле черный ему все можно
Estiva
Estiva
08 июля в 13:41
Погодите... высмеивали рабочих Гризманн и Дембеле, а наказывают одного Гризманна...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 июля в 13:28
общак тоже сказала что этим неграм надо и усе ауди тоже разорвали контракт
за языком следить надо гризли
Caniggia
Caniggia
08 июля в 12:50
Япошки расторгли контракт, Барса выставила на продажу, осталось только Дешаму исключить Гризманна из сборной и будет полный комплект.
Ravshan878
Ravshan878
08 июля в 12:13
Ну и правильно сделали суши. Японский мафия не хуже итальянского мафии.За такие слова нужно отвечать.Ждём чем ответить трансгриз.)
3t8yutnssvgz
3t8yutnssvgz
08 июля в 12:01
Штраф на 50 млн евро этому подлецу-расисту.Барсе надо быстро избавиться от этого гомикомордного и стеклянного
avici_liverpool
avici_liverpool
08 июля в 11:56, ред.
как будто у французов такой классный язык, прям радость ушам..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
08 июля в 11:02
ну негры - это святое.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 11:01
Так они не считают необходимым это скрывать,что характеризует отношение к другим как норму.Они же не живут в англиях-франциях,эти узкоглазые...
То ли дело у нас,какой-нибудь Васька Березуцкий обучит очередного представляться :Здравствуйте,я-япошка! И тут же сядет с ним выпивать.
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 10:54
Да уж,дорого ему это обойдется.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 10:33
Просто к стенке его ,расист !!!)))
cska1948
cska1948
08 июля в 09:29
Если я правильно понял, то видео в номере гостиницы снимал кто-то из игроков ПСЖ. Значит и в сеть это выложил "товарищ" по команде...
Дима Логинов
Дима Логинов
08 июля в 09:23
Расторгнуть контракт мало. Нужно ещё через суд добиться штрафных санкций, ведь наверняка в контракте оговаривается поведение игрока и что недопустимо. Выпишут штрафа ему миллионов на десять, сразу пропадёт охота потом шутить таким образом.
ДСА
ДСА
08 июля в 09:15
Берет пример с Дзюбы.
Gahi
Gahi
08 июля в 09:11
Вот что бывает когда люди безответственно поступают, сейчас Антуан Гризман, понимает что эта история в номере с рабочими слишком дорого ему обойдётся. Даже если он будет каждый день извиняется то это уже не поможет сгладить инцидент с оскорблением азиатского языка. Konami, это только начало за ними последуют другие спонсоры из Азии поэтому Барселона сообщила Гризману, о том что хочет с ним расстаться ибо это тоже непосредственно отражается на имиджи клуба который и без того испытывает финансовые проблемы где азиатские спонсоры будут ставить уже свои условия. Так что нужно быть всегда ответственным перед собой семьёй и клубом, публичный человек всегда под пристальным вниманием окружающих его людей, которые всегда хотят знать о нем больше чем ему того хочется. Авторитет зарабатывают годами а потерять его можно за один день. Удачи
sv_1969
sv_1969
08 июля в 08:55
Вот оно как...
Анд-м
Анд-м
08 июля в 08:52
Меня всегда смущают такие поздние видео. Что мешало раньше опубликовать? 🤷‍♂️
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 08:50
Так вот почему Гризманн засуетился после появления видео. Про японских друзей говорить начал. А тут, оказывается, потеря денег засветила. Как то вдвойне неприятно стало от этой ситуации.
Но футбольный Бог всё видит, не зря у него и в клубе проблемы возникли с контрактом.
Впредь за языком следить будет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 08:42
А перед неграми на колено становятся
beefs
beefs
08 июля в 08:38
Следи за языком...
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 08:37
Аккуратнее нужно быть
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