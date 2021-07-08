Японская компания расторгла контракт с Гризманном из-за расистского видео

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08 июля 2021, 08:35

Японский производитель видеоигр Konami расторг контракт с форвардом «Барселоны» .

Мы считаем, что в спорте дискриминация любого рода недопустима. Мы выбрали Антуана Гризманна амбассадором нашей игры Yu-Gi-Oh!. Но в свете последних событий мы решили расторгнуть контракт.

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.

А после этого в интернете нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.