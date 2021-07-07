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«Ливерпуль» подписал болбоя, подавшего мяч Тренту перед угловым «Барселоне»

07 июля 2021, 18:57
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Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о подписании первого профессионального контракта с 17-летним футболистом Окли Каннонье.

Несколько лет назад молодой игрок перешёл в молодёжную команду «красных» из родного «Лидса». Каннонье стал известен благодаря тому, что был болбоем во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2018/19 против «Барселоны». Тогда Окли быстро подал мяч защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду, который мгновенно разыграл угловой, отдав голевую передачу на Дивока Ориги, который стал автором победного гола «красных».

«Ливерпуль» подписал болбоя, подавшего мяч Тренту перед угловым «Барселоне»

Через 9 месяцев после ответного матча с «Барселоной» у двух футболистов «Ливерпуля» родились дети.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 июля в 12:10
это не просто пару раз отобедать в столовой.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
08 июля в 19:32
Удачи, успехов с Ливерпулем!
112910415
112910415
08 июля в 07:17
красиво начал карьеру
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ David Young (раскрыть)
07 июля в 22:44
Ливерпуль уже история
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 21:30
Через 9 месяцев после ответного матча с «Барселоной» у двух футболистов «Ливерпуля» родились дети. – спасибо, посмеялся! 😂😂😂
dzvinka
dzvinka
07 июля в 21:20
вперед Окли, барса еще нерасформирована, так что работа у тебя будет!
David Young
David Young
07 июля в 20:56
Надеюсь что ему предоставится шанс сыграть против Барселоны и что Ливерпуль победит, особенно отлично было бы если бы он отдал голевую передачу этом теоретически возможном матче.

Удачи парню. А также больших успехов в футболе.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 июля в 20:55
Успехов в клубе!
Может, вырастет в суперигрока...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
07 июля в 20:52
Это их работа подовать мячи
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 июля в 19:47
"В 15 лет похоронил Барсу" - так написано в его резюме)
1-я конная
1-я конная ответ cska1948 (раскрыть)
07 июля в 19:18
Нет конечно - это уже СУПЕРМЕН был
cska1948
cska1948
07 июля в 19:06
Через 9 месяцев после ответного матча с «Барселоной» у двух футболистов «Ливерпуля» родились дети.
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И ЭТО с подачи болбоя?!
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 19:05
"Главное оказаться в нужное время и в нужном месте"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 19:03
Во дела творятся...
Дима Логинов
Дима Логинов
07 июля в 19:02
Ни одной игры не сыграл ещё за Ливерпуль, а уже отдал предголевую передачу в полуфинале ЛЧ.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 18:58
Удачи ему в клубе
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