«Ливерпуль» подписал болбоя, подавшего мяч Тренту перед угловым «Барселоне»

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07 июля 2021, 18:57

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о подписании первого профессионального контракта с 17-летним футболистом Окли Каннонье.

Несколько лет назад молодой игрок перешёл в молодёжную команду «красных» из родного «Лидса». Каннонье стал известен благодаря тому, что был болбоем во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2018/19 против «Барселоны». Тогда Окли быстро подал мяч защитнику «Ливерпуля» , который мгновенно разыграл угловой, отдав голевую передачу на , который стал автором победного гола «красных».

Через 9 месяцев после ответного матча с «Барселоной» у двух футболистов «Ливерпуля» родились дети.