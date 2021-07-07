«Ливерпуль» подписал болбоя, подавшего мяч Тренту перед угловым «Барселоне»

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о подписании первого профессионального контракта с 17-летним футболистом Окли Каннонье.
Несколько лет назад молодой игрок перешёл в молодёжную команду «красных» из родного «Лидса». Каннонье стал известен благодаря тому, что был болбоем во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2018/19 против «Барселоны». Тогда Окли быстро подал мяч защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду, который мгновенно разыграл угловой, отдав голевую передачу на Дивока Ориги, который стал автором победного гола «красных».
Через 9 месяцев после ответного матча с «Барселоной» у двух футболистов «Ливерпуля» родились дети.
Удачи парню. А также больших успехов в футболе.
Удачи парню. А также больших успехов в футболе.
Может, вырастет в суперигрока...
Может, вырастет в суперигрока...
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И ЭТО с подачи болбоя?!
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И ЭТО с подачи болбоя?!