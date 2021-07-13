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ПСЖ прекратит попытки подписать контракт с Месси

13 июля 2021, 14:35

«Пари Сен-Жермен» отказался от идеи подписания форварда Лионеля Месси.

30 июня аргентинский форвард стал свободным агентом. El Español со ссылкой на Le Parisien сообщает, что ПСЖ больше не будет пытаться договориться с Месси о контракте.

Лионель с большой долей вероятности подпишет новый контракт с «Барселоной», на данный момент это не удается сделать из-за требований Ла Лиги по потолку зарплат.

По слухам, в сфере интересов ПСЖ также находится другой топ-футболист, однако ранее парижане хотели заполучить не его, а именно Месси.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
14 июля в 11:08
Спасибо что отказались от этого тупомордого гнома.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 23:48
Да в итоге месси останется без клуба думаю не договорятся с барсой о новом контракте
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 21:17
ПСЖ итак уже усилился выше крыши. Это финалист следующей ЛЧ, уверен.
steel900
steel900
13 июля в 20:59, ред.
ПСЖ, для начала, неплохо бы со своими звездунами разобраться...
dok66
dok66
13 июля в 20:09
Я уже говорил , что если Месси выиграет Кубок Америки , он подпишет новый контракт с Барсой . Причем здесь ПСЖ ??
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Q-J-G (раскрыть)
13 июля в 16:14
Кошмар только начинается, уж поверьте.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 15:58
купите дзюбу)))не пожалеете)))))))))))
h8you
h8you
13 июля в 15:32
Роналду берите
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 14:50
Как только сменился Президент "Барселоны", было понятно, что Месси останется играть за "Барселону". Тем более, что Президентом "Барселоны" во второй раз - Жоан Лапорта, который многого добился, в 2003-2010 г. Президент, которого и хотел Месси, и действительно, кандидатура была, более, чем достойная...

Возрождение - "Барселоне"!
И как только возможно быстрее забыть тот "кошмар", который происходил при Бартомеу...
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 14:38
Значит успокоились
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