ПСЖ прекратит попытки подписать контракт с Месси

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13 июля 2021, 14:35

«Пари Сен-Жермен» отказался от идеи подписания форварда .

30 июня аргентинский форвард стал свободным агентом. El Español со ссылкой на Le Parisien сообщает, что ПСЖ больше не будет пытаться договориться с Месси о контракте.

Лионель с большой долей вероятности подпишет новый контракт с «Барселоной», на данный момент это не удается сделать из-за требований Ла Лиги по потолку зарплат.