ПСЖ прекратит попытки подписать контракт с Месси

«Пари Сен-Жермен» отказался от идеи подписания форварда Лионеля Месси.
30 июня аргентинский форвард стал свободным агентом. El Español со ссылкой на Le Parisien сообщает, что ПСЖ больше не будет пытаться договориться с Месси о контракте.
Лионель с большой долей вероятности подпишет новый контракт с «Барселоной», на данный момент это не удается сделать из-за требований Ла Лиги по потолку зарплат.
По слухам, в сфере интересов ПСЖ также находится другой топ-футболист, однако ранее парижане хотели заполучить не его, а именно Месси.
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