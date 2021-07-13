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Доннарумма завтра прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ

13 июля 2021, 13:41

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма близок к подписанию контракта с ПСЖ.

Журналист Мохамед Бухафси сообщает, что 22-летний голкипер завтра прилетит в Париж для подписания контракта с французским клубом.

Отмечается, что Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха.

Напомним, что Доннарумма покинул «Милан» на правах свободного агента, игрок не смог договориться с «россонери» об условиях нового соглашения.

Ранее Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
14 июля в 18:21
хха а причем тут андорра?давай сравним с ЧЕ или ЧМ)))кубок америки это второсортный турнир и узнай сколько их прошло за 10 лет))и как минимум раз в два года
Dima salev
Dima salev
14 июля в 12:13
Не стоить покидать Милан ради ПСЖ. В Франции чемпионат слабее Италии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 июля в 10:21
Не повезло Доннарумме с агентом, может загубить карьеру игроку, но правда денег заработает много...
УЕСКА
УЕСКА ответ juvenale (раскрыть)
13 июля в 22:44
Сколько есть сборных на континенте столько и играют. Что поделать если в Южной Америке стран намного меньше чем в Европе? Но зато конкуренция выше. Нет таких слабых сборных как Андорра, Латвия или Фареры. Проводится Кубок Америки как и Евро раз в 4 года. Там просто юбилейный турнир был к столетию дополнительно.
juvenale
juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
13 июля в 21:34
выставочный это коппа америки,которая каждый год проходит и в которой 2,5 команды играют
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Feanor1993 (раскрыть)
13 июля в 20:25
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ УЕСКА (раскрыть)
    13 июля в 20:23
      УЕСКА
      УЕСКА ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 20:06
      ПСЖ тоже выиграл французский суперкубок но я такие трофеи не считаю. Это больше выставочные матчи.
      Feanor1993
      Feanor1993 ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
      13 июля в 19:35
      Всё верно. Непроходимые Бонуччи и Кьеллини всё равно на голову выше любого защитника-легионера из Серии А. А трофеи берёт защита. Конечно, уже в предпенсионном возрасте Роналду, вследствие чего сильно сдаёт (то же самое происходит с Месси и так же точно вредит Барселоне), ушло много финалистов ЛЧ, но от одного сезона Юве не перестаёт быть лучшим клубом Италии. Опять же, не назовёшь Атлетико лучшими в Испании только из-за титула, взятом на фоне смены поколений в Реале и Барсе.
      Predator94
      Predator94 ответ УЕСКА (раскрыть)
      13 июля в 18:49
      😂 в сравнение. Рпл это дно
      juvenale
      juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
      13 июля в 18:46
      у Ювентуса еще и суперкубок хахаха
      juvenale
      juvenale
      13 июля в 18:45
      как человек конечно редкое г
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся ответ УЕСКА (раскрыть)
      13 июля в 17:11
      Аха-ха), не выдавай желаемое за действительное. Аньелли уже лет десять открыто выступает за организацию Супер Лиги, поэтому Юве и засуживают в ЛЧ.
      А в чемпионате отрезками плохо играли все, но интер тянули, а Юве топили.
      УЕСКА
      УЕСКА ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
      13 июля в 17:00
      Судьи и прочее это все отговорки а по факту Ювентус на 4 месте. Не думаю что это место можно считать хорошим результатом. Чемпионат Франции как и Италия входят в ТОП-5 чемпионатов Европы. Ювентус еще до объявления о создании Суперлиги играл плохо и сильно отставал от лидеров так что сказки о злом УЕФА мне можешь не рассказывать.
      УЕСКА
      УЕСКА ответ Predator94 (раскрыть)
      13 июля в 16:56
      "Слабый чемпионат. Очень." - такие же слова можно сказать про итальянский чемпионат в сравнении с АПЛ и Ла Лигой. Конечно выиграет. Как минимум внутренние трофеи. Да и на ЛЧ можно замахнуться с таким составом. Полуфинал был. Финал. Пора уже поднять трофей над головой.
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся ответ УЕСКА (раскрыть)
      13 июля в 16:38
      Какая разница из-за какой осечки кто прошёл? Главное результат, а за последние 10 лет у Юве трофеев столько, что парижанам и не снилось. При этом серия А топ-чемпионат, а ПСЖ играет в очень слабой лиге. Кроме того у Юве есть и кубок и Суперкубок, а неудовлетворительные результаты это следствие давления на команду Гравины, подстилки Чиферина. Юве играл против всех судей, а не только против соперников. Прошедший ЧЕ показал, что в Юве топ-игроки. Игроки Юве снова принесли Италии титул, как и в 2006, они забили больше всех голов - 12, на один больше, чем игроки хвалёной Барселоны. Так что это показатель уровня команды. А остальное это пыль и мишура, УЕФА на всех фронтах пытается осложнить жизнь организаторам суперлиги, но ничего у них не получится. Аха-ха)
      Predator94
      Predator94 ответ УЕСКА (раскрыть)
      13 июля в 16:30
      А с псж выиграешь? Слабый чемпионат. Очень. И патриотично было бы уйти в Юве! Какая франция? Смешно
      УЕСКА
      УЕСКА ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
      13 июля в 16:26
        Всея Руси вернулся
        Всея Руси вернулся ответ УЕСКА (раскрыть)
        13 июля в 16:07
        Ну Ювентус пока выигрывает больше трофеев, чем ПСЖ, аха-ха)
        Да и в целом игроки Ювентуса с титулом и на КА и на Евро, в отличие от барсиков, там только Месси липовый титул со сборной организовали на старости лет. Аха-ха)
        УЕСКА
        УЕСКА ответ Predator94 (раскрыть)
        13 июля в 15:50
        Зачем ему переходить в середняк? С Юве трофеев не выиграть.
        УЕСКА
        УЕСКА
        13 июля в 15:48
        Отличный кипер и на Евро это доказал. Повезло ПСЖ. Еще и бесплатно им достался.
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        13 июля в 15:14
        Одумайся, Джиджо!
        ДСА
        ДСА
        13 июля в 14:31
        Несколько серьезных матчей в Лиге Чемпионов + столько же в чемпионате Франции. Остальное - отдых.
        Predator94
        Predator94
        13 июля в 14:22
        лучше в Ювентус перешел бы! Там Алегри как раз
        Q-J-G
        Q-J-G
        13 июля в 14:05
        Для ПСЖ отличный вариант!

        Для Джанлуиджи неплохой вариант, но мог бы быть и лучше...

        То, что в составе ПСЖ играет Кейлор Навас, не критично, Кейлор в возрасте - 34-х лет!
        Будет разумная конкуренция между двумя киперами, и в итоге Джанлуиджи в самое ближайшее время будет кипером №1.

        Вопрос в другом, Лига 1 - это тот уровень, который достоин лучший игрок ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2020...???
        Поторопился, как на мой взгляд, Джанлуиджи принимая предложения руководства ПСЖ, подписывая контракт... Игрок такого уровня, в таком возрасте достоин большего, чем чемпионат Франции, Лига-1...!
        Поторопился, как в своё время, Мбаппе, который и рад бы уйти в действительно топ-лигу, играя за топ-клуб, но контракт до 2022 года не отпускает. А играя в Лиге 1, Мбаппе деградирует, как игрок, в чём мы и убедились на Евро-2020...
        Союзник противников
        Союзник противников
        13 июля в 13:53
        Слава плюс очень большие деньги лучше,чем слава плюс большие деньги.Последние на авиабилет потратил,бедолага!
        shlomo
        shlomo
        13 июля в 13:46
        Удачи ему в Париже!!!
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