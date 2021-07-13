Доннарумма завтра прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ

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13 июля 2021, 13:41

Голкипер близок к подписанию контракта с ПСЖ .

Журналист Мохамед Бухафси сообщает, что 22-летний голкипер завтра прилетит в Париж для подписания контракта с французским клубом.

Отмечается, что Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха.

Напомним, что Доннарумма покинул «Милан» на правах свободного агента, игрок не смог договориться с «россонери» об условиях нового соглашения.

Ранее Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.