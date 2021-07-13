Доннарумма завтра прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма близок к подписанию контракта с ПСЖ.
Журналист Мохамед Бухафси сообщает, что 22-летний голкипер завтра прилетит в Париж для подписания контракта с французским клубом.
Отмечается, что Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха.
Напомним, что Доннарумма покинул «Милан» на правах свободного агента, игрок не смог договориться с «россонери» об условиях нового соглашения.
Ранее Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.
Для Джанлуиджи неплохой вариант, но мог бы быть и лучше...
То, что в составе ПСЖ играет Кейлор Навас, не критично, Кейлор в возрасте - 34-х лет!
Будет разумная конкуренция между двумя киперами, и в итоге Джанлуиджи в самое ближайшее время будет кипером №1.
Вопрос в другом, Лига 1 - это тот уровень, который достоин лучший игрок ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2020...???
Поторопился, как на мой взгляд, Джанлуиджи принимая предложения руководства ПСЖ, подписывая контракт... Игрок такого уровня, в таком возрасте достоин большего, чем чемпионат Франции, Лига-1...!
Поторопился, как в своё время, Мбаппе, который и рад бы уйти в действительно топ-лигу, играя за топ-клуб, но контракт до 2022 года не отпускает. А играя в Лиге 1, Мбаппе деградирует, как игрок, в чём мы и убедились на Евро-2020...
Для Джанлуиджи неплохой вариант, но мог бы быть и лучше...
То, что в составе ПСЖ играет Кейлор Навас, не критично, Кейлор в возрасте - 34-х лет!
Будет разумная конкуренция между двумя киперами, и в итоге Джанлуиджи в самое ближайшее время будет кипером №1.
Вопрос в другом, Лига 1 - это тот уровень, который достоин лучший игрок ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2020...???
Поторопился, как на мой взгляд, Джанлуиджи принимая предложения руководства ПСЖ, подписывая контракт... Игрок такого уровня, в таком возрасте достоин большего, чем чемпионат Франции, Лига-1...!
Поторопился, как в своё время, Мбаппе, который и рад бы уйти в действительно топ-лигу, играя за топ-клуб, но контракт до 2022 года не отпускает. А играя в Лиге 1, Мбаппе деградирует, как игрок, в чём мы и убедились на Евро-2020...