ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Салихова: «Очень рада, что „Спартаку“ не достался „Монако“»

вчера, 14:04

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Красно-белые» по ее результатам встретятся с португальской «Бенфикой».

Я очень рада, что не «Монако». Думаю, Руй Витория знает все сильные и слабые стороны противника, качества наших игроков, знает, за счёт чего они могут пройти этого соперника. Тренеру проще всего готовиться к «Бенфике».

Помимо «Спартака» и «Бенфики», известны другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ.

Все новости
Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
Сегодня, 06:29 Комментарии1
Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»
Сегодня, 03:27 Комментарии4
Червиченко: «„Рубин“ должен обязательно проходить таких соперников в ЛК»
Сегодня, 02:42 Комментарии3
Мостовой: «„Бенфика“ — вполне проходимый соперник для „Спартака“»
Сегодня, 01:12 Комментарии3
Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»
Вчера, 23:48 Комментарии17
Гамула: «Шансы „Спартака“ — в его огромном желании попасть в ЛЧ»
Вчера, 23:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЧиП
ЧиП
вчера в 17:26
На счет французов согласен. Вообще предпочел бы Селтик
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:34, ред.
В питере с-б-г тоже хорошо знали Бенфику....а результат все знают.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:49
Не всё ли равно кому проигрывать.
YVG
YVG
вчера в 14:47
Как бы опять 7-0 не получилось.
протон1
протон1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:43
там головин отгрузит трешку)
makkie
makkie
вчера в 14:37, ред.
Но и в Бенфике знают о принципах работы Руй Витории.
Бенфике в этом плане проще, потому что играют футболисты, а не тренер.

Думаю, шансы 70 на 30 в пользу португальцев, но в августе они еще не столь сильны, как осенью - в этом шанс для Спартака. Если не свезёт, всё равно поиграем в ЛЕ.
112910415
112910415
вчера в 14:22
ну да, тренер лучше всех знает именно Бенфику !
а потом ... как знать, может и Монако выпасть
протон1
протон1
вчера в 14:09
Ну вот и эксперты подтянулись с авторитетным мнением) спасибо зарема
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:06
Монако потом достанется...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100