Салихова: «Очень рада, что „Спартаку“ не достался „Монако“»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Красно-белые» по ее результатам встретятся с португальской «Бенфикой».
Я очень рада, что не «Монако». Думаю, Руй Витория знает все сильные и слабые стороны противника, качества наших игроков, знает, за счёт чего они могут пройти этого соперника. Тренеру проще всего готовиться к «Бенфике».
Помимо «Спартака» и «Бенфики», известны другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ.
Бенфике в этом плане проще, потому что играют футболисты, а не тренер.
Думаю, шансы 70 на 30 в пользу португальцев, но в августе они еще не столь сильны, как осенью - в этом шанс для Спартака. Если не свезёт, всё равно поиграем в ЛЕ.
Бенфике в этом плане проще, потому что играют футболисты, а не тренер.
Думаю, шансы 70 на 30 в пользу португальцев, но в августе они еще не столь сильны, как осенью - в этом шанс для Спартака. Если не свезёт, всё равно поиграем в ЛЕ.
а потом ... как знать, может и Монако выпасть
а потом ... как знать, может и Монако выпасть