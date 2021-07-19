Салихова: «Очень рада, что „Спартаку“ не достался „Монако“»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Красно-белые» по ее результатам встретятся с португальской «Бенфикой».

Я очень рада, что не «Монако». Думаю, Руй Витория знает все сильные и слабые стороны противника, качества наших игроков, знает, за счёт чего они могут пройти этого соперника. Тренеру проще всего готовиться к «Бенфике».