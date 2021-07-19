Витория — о «Спартаке»: «Готовы, мотивированы и создаём команду-победителя»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на своей странице в инстаграме поделился эмоциями после завоевания Кубка Париматч Премьер.
Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас еще много работы.
Недавно появлялась информация о том, кто из футболистов «Спартака» не входит в планы Витории.
Похоже, что спартаковцы настроены довольно серьёзно побороться за первое место в РПЛ, тем более, что по итогам прошедшего сезона они заняли второе место...
Похоже, что при новом главном тренере (май 2021 год) Руй Витории болельщики "Спартака" могут смотреть с оптимизмом в своё будущее!
Похоже, что спартаковцы настроены довольно серьёзно побороться за первое место в РПЛ, тем более, что по итогам прошедшего сезона они заняли второе место...
Похоже, что при новом главном тренере (май 2021 год) Руй Витории болельщики "Спартака" могут смотреть с оптимизмом в своё будущее!