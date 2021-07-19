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Витория — о «Спартаке»: «Готовы, мотивированы и создаём команду-победителя»

вчера, 08:32

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на своей странице в инстаграме поделился эмоциями после завоевания Кубка Париматч Премьер.

Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас еще много работы.

Недавно появлялась информация о том, кто из футболистов «Спартака» не входит в планы Витории.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 11:45
мотивация исходила от тренера, показать себя, у соперников такого не было, просто тренировачные игры.
Посмотрим что будет в чемпионате, когда все соперники будут на мотивации.
galem72
galem72
вчера в 11:12
Ну вот зачем эти громкие слова про готовность и чемпионский лад?! Ещё ни одного матча в лиге, а уже песни начали лить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Спартак в предсезонке пугает!
antant1
antant1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:50
В любом состоянии и даже со средненьким тренером, любая команда с Админ ресурсом и щедрым гос.финансированием становится чемпионом)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:49
Уж больно уверенные результаты в предсезонка, обычно после такого следует спад где-то на второй месяц чемпионата.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 09:46
Боюсь что как начнется чемпионат скорее всего Спартак до октября будет выйгрывать а потом просядут,Витории не знает спецефику нашего чемпионата сборы сборами а чемпионат это дело другое
112910415
112910415
вчера в 09:41
Зарема ! Надо его всячески поддерживать !
Сп62
Сп62
вчера в 09:20
Хотелось бы верить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:12
Игра "Спартака" - Кубок Париматч Премьер 2021 понравилась, результат впечатляет, три игры с общим результатом 13:1, "солидно", обнадёживающее, соперники "Рубин", "Сочи", "Химки", команды которые в РПЛ прошедшего сезона заняли соответственно" 4, 5, 8 место в РПЛ, были отнюдь не "мальчики для битья", но результат действительно впечатляет...
Похоже, что спартаковцы настроены довольно серьёзно побороться за первое место в РПЛ, тем более, что по итогам прошедшего сезона они заняли второе место...
Похоже, что при новом главном тренере (май 2021 год) Руй Витории болельщики "Спартака" могут смотреть с оптимизмом в своё будущее!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:05
Всё равно Руй на карандаше у заремы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:55
Уже появилась вера в тренера.
ДСА
ДСА
вчера в 08:54
Уж слишком лихо начали на предсезонке.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:53
Очень самоуверенно. Посмотрим , что получится???
swed27
swed27
вчера в 08:40
Удачи Спартаку и Витории
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:37
В юбилейный год команда с любым тренером становится чемпионом. И в любом состоянии...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:34
в товарняках ты лев толстой, а вот на деле посмотрим что получится)
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