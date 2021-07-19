Витория — о «Спартаке»: «Готовы, мотивированы и создаём команду-победителя»

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вчера, 08:32

Главный тренер «Спартака» на своей странице в инстаграме поделился эмоциями после завоевания Кубка Париматч Премьер.

Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас еще много работы.

Недавно появлялась информация о том, кто из футболистов «Спартака» не входит в планы Витории.