Чалов: «Понемногу сыгрываемся с Заболотным. Много разговариваем»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в эфире клубного инстаграма рассказал, как налаживает игровые связи с перешедшим в армейский клуб этим летом форвардом Антоном Заболотным.
Мы сыграли несколько игр вместе, понемногу сыгрываемся. Начинаю понимать, как он открывается, куда сбрасывает мяч. Мы с ним много разговариваем.
Много, что поменялось при Березуцком, но перемены прошли незаметно.
Когда разрешают, тренирую удары. Но в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам. Но когда есть время, стараемся.
Также недавно Чалов рассказал, кого считает легендой в ЦСКА.
А кто запрещает?
"...в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам"
Интересно, как связаны травмы прошлого сезона с тем, что сейчас стали меньше бить по воротам?
А кто запрещает?
"...в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам"
Интересно, как связаны травмы прошлого сезона с тем, что сейчас стали меньше бить по воротам?