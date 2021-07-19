Чалов: «Понемногу сыгрываемся с Заболотным. Много разговариваем»

Нападающий ЦСКА в эфире клубного инстаграма рассказал, как налаживает игровые связи с перешедшим в армейский клуб этим летом форвардом .

Мы сыграли несколько игр вместе, понемногу сыгрываемся. Начинаю понимать, как он открывается, куда сбрасывает мяч. Мы с ним много разговариваем.

Много, что поменялось при Березуцком, но перемены прошли незаметно.

Когда разрешают, тренирую удары. Но в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам. Но когда есть время, стараемся.