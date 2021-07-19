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Чалов: «Понемногу сыгрываемся с Заболотным. Много разговариваем»

вчера, 11:55

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в эфире клубного инстаграма рассказал, как налаживает игровые связи с перешедшим в армейский клуб этим летом форвардом Антоном Заболотным.

Мы сыграли несколько игр вместе, понемногу сыгрываемся. Начинаю понимать, как он открывается, куда сбрасывает мяч. Мы с ним много разговариваем.

Много, что поменялось при Березуцком, но перемены прошли незаметно.

Когда разрешают, тренирую удары. Но в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам. Но когда есть время, стараемся.

Также недавно Чалов рассказал, кого считает легендой в ЦСКА.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:51
Хотелось бы уже увидеть зрелую атаку у ЦСКА, давно уже эта линия проседает.
112910415
112910415
вчера в 12:55
а чего ж не поговорить с хорошим человеком ... тем более. что тренировка ударов не приветствуется
YVG
YVG
вчера в 12:18
Потешная будет парочка.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:10
Примерно такая же хорошая как до этого с Рондоном и Гаичем.
Cat01
Cat01
вчера в 12:10
Меньше слов больше дела!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:07
"Когда разрешают, тренирую удары"
А кто запрещает?

"...в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам"
Интересно, как связаны травмы прошлого сезона с тем, что сейчас стали меньше бить по воротам?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:05
Может получится хорошая связка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
Может у ЗБ в этом сезоне попрёт!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:57
пора начать играть )))трепаться на лавке будете))
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