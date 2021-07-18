Максименко: «Буду работать и выкладываться на максимум»

Голкипер «Спартака» поделился впечатлениями после победы над «Химками».

Выиграть чемпионат России со «Спартаком» или стать основным вратарем в сборной России в этом году?

Это должно следовать из одного в другое. Если мы будем идти на верхних местах в чемпионате России, тогда, наверное, тренерский штаб сборной России обратит свое внимание. Буду работать и выкладываться на максимум.