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Максименко: «Буду работать и выкладываться на максимум»

18 июля 2021, 23:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 5Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями после победы над «Химками».

Выиграть чемпионат России со «Спартаком» или стать основным вратарем в сборной России в этом году?

Это должно следовать из одного в другое. Если мы будем идти на верхних местах в чемпионате России, тогда, наверное, тренерский штаб сборной России обратит свое внимание. Буду работать и выкладываться на максимум.

Накануне игру «Спартака» сравнили с игрой сборной Англии.

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makkie
makkie
вчера в 11:43
Говорят, у Руй Витории в штабе крутой тренер вратарей.

Вот и посмотрим на прогресс Максименко.
После сборов можно отметить более уверенную игру на выходах, чего раньше не замечалось за Сашей. Ему нужно серьезно прибавить в этом компоненте. Иначе каждый навес в штрафную Спартака будет опасным.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:25
Удачи, дырфонова нам не надо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:02
Чересчур много ляпов у спартача.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:26
Судя по его словам он раньше плохо работал и не выкладывался полностью
112910415
112910415
вчера в 05:44
много работы предстоит !
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:47
Стремление заслуживает уважения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:40
А раньше что мешало вкладываться на полную ?)
Cat01
Cat01
вчера в 00:21
Планы великие задачи большие... УДАЧИ!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 00:15
Отрабатывай на тренировках "игру на выходах " и "быстрый ввод мяча рукой " !!! Это твои два слабых места !!! И всё будет ОК !
Аксинья
Аксинья
вчера в 00:01
С твоей фамилией только по максимуму и не ниже того))
beefs
beefs
18 июля в 23:51
это хорошее стремление, поддержим...
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