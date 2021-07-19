Черевченко: «„Спартак“ любит прессинговать»

Рулевой «Химок» прокомментировал крупное поражение от «Спартака».

Нужно было сыграть получше, но зато все ясно, почему некоторые футболисты не играли в том сезоне, картина ясна тренерскому штабу полностью.

Мы говорили с ребятами, что «Спартак» любит прессинговать, говорили, как нужно выходить из обороны, тренировали. Но, к сожалению, одно говорить, а другое — делать.

Я не расстраиваюсь, потому что мы единственная команда, которая забила «Спартаку» гол на этом турнире.