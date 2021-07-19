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Черевченко: «„Спартак“ любит прессинговать»

вчера, 00:32
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 5Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Рулевой «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал крупное поражение от «Спартака».

Нужно было сыграть получше, но зато все ясно, почему некоторые футболисты не играли в том сезоне, картина ясна тренерскому штабу полностью.

Мы говорили с ребятами, что «Спартак» любит прессинговать, говорили, как нужно выходить из обороны, тренировали. Но, к сожалению, одно говорить, а другое — делать.

Я не расстраиваюсь, потому что мы единственная команда, которая забила «Спартаку» гол на этом турнире.

Накануне игру «Спартака» сравнили с игрой сборной Англии.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 12:00
Черевченко, как тренер, очень импонирует
makkie
makkie
вчера в 11:39
Химки с таким составом могут запросто снова в зоне вылета оказаться.
Без усиления особо ловить нечего.
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:29
Про выход Спартака из под прессинга подмечено точно. Этот момент самый уязвимый у команды.
beefs
beefs
вчера в 07:25
Начало положено, помсмотрим что будет в турнире...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:51
Забить гол Спартаку - дорогого стоит.
ABir
ABir
вчера в 06:00
Гол престижа подсластил последнее место Химок в турнире. Спартаку не следует расслабляться от уверенной победы, это все же был товарищеский турнир. В официальных матчах все будет по другому
swed27
swed27
вчера в 05:47
Спартак реально был хорош во всех трех матчах
112910415
112910415
вчера в 05:43
новый тренер быстро донёс свои идеи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:08
    Gahi
    Gahi
    вчера в 04:38
    Каждый результат и тем более поражение, в таких играх даёт возможность тренеру разобрать ошибки команды перед чемпионатом, чтобы их больше не повторять. Удачи
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 04:38
    Что то легко достаточно разнес Спартак своих соперников.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 03:54
    Не срослось однако
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 02:45
    Спартак играет по шаблону.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 00:47
    За гол в ворота неминуемого победителя надо тоже кубок вручать....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 00:39
    Спартак любит прессинговать, но и сам Спартак пока под прессингом не очень уверенно себя чувствует...посмотрим что изменилось по официальным играм в ЧР...
    протон1
    протон1
    вчера в 00:36
    А может просто Витория нормальный тренер
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