«Фиорентина» предложила Кокорина клубам из России и Турции

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб.
Calciomercato сообщает, что в итальянской команде не рассчитывают на российского форварда и уже ищут ему команду. По информации источника, «Фиорентина» предложила трансфер Кокорина клубам из России и Турции.
В прошлом сезоне Серии А Кокорин сыграл в четырех матчах.
Ранее о перспективах Кокорина в «Фиорентине» высказался главный тренер команды.
- Да ну, мля, неужели...???
- Вы же при покупке сами его так нахваливали... И вас не смущало даже то, что он болтался из клуба в клуб (как сами знаете что...) И его уголовное прошлое вас не смутило... Что же сейчас произошло??? Третий глаз открылся?...
- На мой взгляд - Кокорину сейчас одна дорога - вернуться в Россию, причём в ФНЛ, причём за стандартную для клуба ФНЛ зарплату; и уже там своей игрой доказывать всем нам, скептикам, что он ещё футболист О-ГО-ГО!
- Докажет - дорога в РПЛ сама откроется! Как говорится: играй, наслаждайся, живи и радуйся!!! Приноси людям положительные эмоции, а себе зарплату!
- Не устраивает такой вариант - либо на пенсию, либо в Китай или Америку... (хотя там сейчас тоже стали избавляться от дармоедов...)
- Удачи, Александр! Вспомни, каким ты был! И кем стал! Выводы сам сделаешь...
- Да ну, мля, неужели...???
- Вы же при покупке сами его так нахваливали... И вас не смущало даже то, что он болтался из клуба в клуб (как сами знаете что...) И его уголовное прошлое вас не смутило... Что же сейчас произошло??? Третий глаз открылся?...
- На мой взгляд - Кокорину сейчас одна дорога - вернуться в Россию, причём в ФНЛ, причём за стандартную для клуба ФНЛ зарплату; и уже там своей игрой доказывать всем нам, скептикам, что он ещё футболист О-ГО-ГО!
- Докажет - дорога в РПЛ сама откроется! Как говорится: играй, наслаждайся, живи и радуйся!!! Приноси людям положительные эмоции, а себе зарплату!
- Не устраивает такой вариант - либо на пенсию, либо в Китай или Америку... (хотя там сейчас тоже стали избавляться от дармоедов...)
- Удачи, Александр! Вспомни, каким ты был! И кем стал! Выводы сам сделаешь...