«Фиорентина» предложила Кокорина клубам из России и Турции

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вчера, 23:29

Нападающий «Фиорентины» может покинуть клуб.

Calciomercato сообщает, что в итальянской команде не рассчитывают на российского форварда и уже ищут ему команду. По информации источника, «Фиорентина» предложила трансфер Кокорина клубам из России и Турции.

В прошлом сезоне Серии А Кокорин сыграл в четырех матчах.

Ранее о перспективах Кокорина в «Фиорентине» высказался главный тренер команды.