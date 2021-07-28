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«Фиорентина» предложила Кокорина клубам из России и Турции

вчера, 23:29

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб.

Calciomercato сообщает, что в итальянской команде не рассчитывают на российского форварда и уже ищут ему команду. По информации источника, «Фиорентина» предложила трансфер Кокорина клубам из России и Турции.

В прошлом сезоне Серии А Кокорин сыграл в четырех матчах.

Ранее о перспективах Кокорина в «Фиорентине» высказался главный тренер команды.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 21:42
- То есть ты хочешь сказать, что у Кокорина нет таланта?

- Я тебя правильно понял?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 17:44
Посчитай количество матчей, что он сыграл за эти клубы, тогда ты поймешь кто гонит.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:42
А доплачивать будут?)
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:08
А стулья 🪑в комплект входят? 😁
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:06
Как раз Локомотив состав обновляет😁👏
Хиромант
Хиромант ответ kinderpingui (раскрыть)
сегодня в 13:51
Да ладно, не гони... Поройся в видео архивах и посмотри, как он раньше играл (Динамо, Зенит, Сборная...)
А что стало с ним потом - ты уже понял... Удачи!
Вячеслав Павлик
Вячеслав Павлик
сегодня в 13:48
Не правильный ход. Нужно предложить кому-то типа условной Индии или Сомали, "разделе" объявлений "отдам даром". Если еще фиорентина и сама приплатит сделка может состояться. Ну и как бонус к сделке 12 стульев. Кокорин тупой дегенерат как по жизни, так и в футболе.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 13:46
Дай бог.☝️.Будем болеть за бывшего игрока РОСТОВА.
truffagldino
truffagldino
сегодня в 13:32
Одним словом фантастический игрок.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 12:58
А ночным клубам Монако не предлагали его?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 12:21
Приветствую уважаемый! Шома красавчик, шаг за шагом идёт в правильном направлении!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 12:05
Физкультпривет уважаемый.
Да действительно так.
Удачи ШОМу🇺🇿.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:29
Предложили клубам футбольным или ночным? Выпивоха-то он талантливый.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:25
Дошло, наконец, до фиалок...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 11:25
Мой Спартак хоть раз в жизни ,кого то на...короче смог обмануть. Теперь могу сказать Спартак Великий!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 11:13
в спартаке есть Остап Бендер и его никто не знает - снимаю шляпу!
13 RUS
13 RUS
сегодня в 11:13
Теперь можно и на турецких курортах отдохнуть
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:08
Бомжи заберут ! Нужна связка Дзюба-Кокорин !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:58
Круто же их развели на бабки!
nautilus163
nautilus163
сегодня в 10:28, ред.
Дураков нет! В Габон его, и то вряд ли! Вон Красава в кубке шибутится,может хоть мячики подавать возьмут!
dok66
dok66
сегодня в 10:18
Пора уже заканчивать эту мыльную оперу , да и продать за 1 евро кому нибудь Кокорина
mars6791
mars6791
сегодня в 10:14
Где там чудо эксперты предсказывавшие взлет кокорина в итальянском чемпионате?
Фонбету пора принимать ставки на продажу кокорина в россию.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
сегодня в 09:57
Серия А не уровень Кокорина, ему стоит лучше выступать в ФНЛ
kolkarod88
kolkarod88
сегодня в 09:38, ред.
Подождите, подождите! А как же слова главного тренера???Он так говорил, будто Кокорин чуть ли не Месси в лучшие годы! А то может и круче Месси.... Ах да... Это была хорошая попытка впарить его каким-нибудь лохам.))) "Игрока предложили клубам из России и Турции."
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:26
Уже сделали из него лучшего форварда мира, как и планировали ?
Теперь можно в Реал
Overbeer
Overbeer
сегодня в 09:12
размер доплаты за него уже озвучили?)
Брулин
Брулин
сегодня в 08:45
А как же все эти удачные действия в товарняках?! Ну и что, что не забивал. Зато старался!
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 08:35
зенит заберет за 40 млн
war4ar
war4ar
сегодня в 08:30
Да коко ещё поиграет в рфпл , в любом случае у нас найдутся клубы , готовые ему дать от 1 до 2лям))) отовсюду выгонят в Россию вернётся и будет ещё года 3-4 имитировать игру в футбол не хуже погребняка. Мб его кержаков к себе возьмёт))))
kinderpingui
kinderpingui ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 08:23
А кем он был? Жертва отличной работы агента !
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