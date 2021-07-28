«Челси» готов предложить 35 млн евро и своего игрока за защитника «Севильи»

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вчера, 16:15

«Челси» ведёт переговоры по трансферу защитника «Севильи» .

Как сообщается, лондонский клуб готов предложить 30-35 млн евро за переход Кунде, а также включить в сделку . Сам футболист заинтересован в данном трансфере.

Ранее Кунде отказался переходить в другой английский топ-клуб.