«Челси» готов предложить 35 млн евро и своего игрока за защитника «Севильи»

«Челси» ведёт переговоры по трансферу защитника «Севильи» Жуля Кунде.
Как сообщается, лондонский клуб готов предложить 30-35 млн евро за переход Кунде, а также включить в сделку Курта Зума. Сам футболист заинтересован в данном трансфере.
Ранее Кунде отказался переходить в другой английский топ-клуб.
Руководство команды желает не только купить интересующего игрока команды, но при этом, хочет ещё одновременно избавиться от игрока, в услугах, которого не нуждается, игрока, который не нужен... Скажем так: включив в сделку, продать его, чтобы платить меньше, за игрока, который им нужен...
И это не только "Челси"...
Руководство команды желает не только купить интересующего игрока команды, но при этом, хочет ещё одновременно избавиться от игрока, в услугах, которого не нуждается, игрока, который не нужен... Скажем так: включив в сделку, продать его, чтобы платить меньше, за игрока, который им нужен...
И это не только "Челси"...