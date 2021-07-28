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«Челси» готов предложить 35 млн евро и своего игрока за защитника «Севильи»

вчера, 16:15

«Челси» ведёт переговоры по трансферу защитника «Севильи» Жуля Кунде.

Как сообщается, лондонский клуб готов предложить 30-35 млн евро за переход Кунде, а также включить в сделку Курта Зума. Сам футболист заинтересован в данном трансфере.

Ранее Кунде отказался переходить в другой английский топ-клуб.

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Все комментарии
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:56
И что тут такого???Зума не нужен Челси,так может он в Севильи топ защитником станет??!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:27
Реалии сегодняшнего дня:
Руководство команды желает не только купить интересующего игрока команды, но при этом, хочет ещё одновременно избавиться от игрока, в услугах, которого не нуждается, игрока, который не нужен... Скажем так: включив в сделку, продать его, чтобы платить меньше, за игрока, который им нужен...

И это не только "Челси"...
протон1
протон1
вчера в 16:25
Это ответ Тони Рюдигеру, который тянет с подписанием контракта. Видать, агент пытается выбить побольше бабла.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Скорее всего договорятся...
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