Месси не получит подписной бонус от ПСЖ

Новобранец ПСЖ Лионель Месси не получит подписной бонус от парижан за переход в клуб на правах свободного агента, утверждает Le Parisien.
Руководство французского клуба уже отреагировало на мнение о том, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей, когда подписывал Лео.
Ранее стало известно, на какой срок Месси подписал контракт с ПСЖ.
Нет?)
Тогда всё впереди...)
Нет?)
Тогда всё впереди...)
Парню 35-й год...
Со Страсбургами играть не готов...
Бонус...))
Вообще непонятно зачем подписывали....
В это окно и так нехило усилились....Рамос...Хакими...Вейналдум...Доннарумма.....Кулибали на подходе....
Просто пусть будет...для устрашения соперников ???
Так устрашать и подписывать надо было лет 10 назад...
Парню 35-й год...
Со Страсбургами играть не готов...
Бонус...))
Вообще непонятно зачем подписывали....
В это окно и так нехило усилились....Рамос...Хакими...Вейналдум...Доннарумма.....Кулибали на подходе....
Просто пусть будет...для устрашения соперников ???
Так устрашать и подписывать надо было лет 10 назад...