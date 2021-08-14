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Месси не получит подписной бонус от ПСЖ

сегодня, 11:23

Новобранец ПСЖ Лионель Месси не получит подписной бонус от парижан за переход в клуб на правах свободного агента, утверждает Le Parisien.

Руководство французского клуба уже отреагировало на мнение о том, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей, когда подписывал Лео.

Ранее стало известно, на какой срок Месси подписал контракт с ПСЖ.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:38, ред.
От продажи футболок Месси ПСЖ уже заработала около 140млн евро,еще больше заработают скоро по всем статьям.Месси это деньги для любого клуба.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:34
А об отказе "подписного бонуса от ПСЖ" папа Месси знает?))
Нет?)
Тогда всё впереди...)
sir_Alex
sir_Alex ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 14:31
Чёрным биткойном)))
112910415
112910415
сегодня в 14:24
Всё не так уж шоколадно
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:49
Барсе надо было продать Месси еще два года назад , щас по-любому получит, вместе с зп или как скажите =)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:42, ред.
Какой подписной бонус..
Парню 35-й год...
Со Страсбургами играть не готов...
Бонус...))

Вообще непонятно зачем подписывали....
В это окно и так нехило усилились....Рамос...Хакими...Вейналдум...Доннарумма.....Кулибали на подходе....
Просто пусть будет...для устрашения соперников ???
Так устрашать и подписывать надо было лет 10 назад...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:42
Пора уже Месси подыскивать другой клуб ! Хватит - наигрался !
Futurista
Futurista ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 13:32
Отписной бонус)...
Посохоносец_вернулся
Посохоносец_вернулся
сегодня в 13:26
Ждём ГнОМИКА на тренировке с ложкой во рту. Аха-ха)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:14
Если не деньгами, то "борзыми щенками", но рано или поздно всё равно получит.
Nazi
Nazi
сегодня в 13:05
Один день как перешел, уже дурдом :(
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:52, ред.
Подписной бонус Месси , - это пачка салфеток и дураки, и не важно как салфетки будут эксплуатироваться !!!)))
fanliverpoolfan 77
fanliverpoolfan 77
сегодня в 12:51
То получит то нет вы там определитесь
ДСА
ДСА
сегодня в 12:19
Дадут черным налом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:46
Над было в "Зенит" переходить-в ГАЗПРОМЕ с этим делом всё честно и оперативно.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:44
Думаю, что получит еще...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 11:37
Он получит его от Барселоны)))
beefs
beefs
сегодня в 11:36
это только начало...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:33
Получается кинули они арга...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:25
все должны месси
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