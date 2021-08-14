Месси не получит подписной бонус от ПСЖ

1628929414

сегодня, 11:23

Новобранец ПСЖ не получит подписной бонус от парижан за переход в клуб на правах свободного агента, утверждает Le Parisien.

Руководство французского клуба уже отреагировало на мнение о том, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей, когда подписывал Лео.