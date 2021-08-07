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Скромняга и баскетболист обанкротили «Барселону». Месси оставил после себя руины

вчера, 12:59
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Величайший игрок, но недалекий капитан.

Ситуация хуже, чем признавали в клубе при Бартомеу

25 ноября 2017 года – день смерти ФК «Барселона» в том виде, которой ее помните. С финалами ЛЧ, хитрыми сделками и великими легендами на поле в идеальной форме. В этот день Бартомеу выдал Хорхе Месси ровно столько денег, как отец и агент Лионеля запросил. А попросили все, что есть.

Хосеп не подумал, что таким образом нарушают правила экономики – все, кто тратит намного больше, чем зарабатывает, обречен. Не бывает чудес в мире арифметики. Радовались, что продлили контракт с лидером до лета 2021 года, а что 90 млн евро в год базовой зарплаты взяты с потолка, не заметили.

Месси забрал больше полумиллиарда за пять лет, те самые 555 млн, 237 тысяч и 619 евро. Прошли годы, и теперь Лапорта сделал красноречивое заявление:

У нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Сейчас наши возможности ограничены. Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных. Наш долг гораздо больше, чем ожидалось. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен.

То, что было понятно годами, до «Барселоны» дошло не летом 2020-го, когда Бартомеу обвел Месси вокруг пальца – обещал, что отпустит, но соврал, а лишь сейчас. Удивительно медленная реакция для людей, которым клуб в пандемию принес 715 млн евро, а ранее выходили на миллиард.

Самое страшное в истории человечества случается, когда на судьбоносных постах случайные люди. Крах «Барселоны» — локальный пример. Сейчас ссылаются на правила Ла Лиги, что выставляет лимит на зарплаты, чтобы клубы не стали банкротами, но этому закону много лет.

Каталонцы давно понимали, что новый контракт Месси им не по карману. Разыгрывали комедию, чтобы не получить по шапке от фанатов? Убедили Лионеля отложить выплаты на годы, согласовали урезание оклада на 50 %. Но даже та сумма неподъемная, если долг клуба – 1.2 миллиарда евро.

Месси виноват, что упрямо не доверяет профессионалам

«Ювентус» выдал Роналду 31 млн в год, о чем пожалел. А Лионель спокойно взял 555 млн за пять лет, поскольку для него деньги – фантики. Он в них не разбирается, с юности их куры не клюют. Как не разбирался в рационе, ведь долго не было диетолога. Месси – простой парень, любит плыть по течению.

Покойный Марадона со свойственной святой циничной простотой рассказал, что у Лионеля диарея перед важными матчами, поэтому из него так себе вожак и капитан. Позже Диего извинился, что рассказал правду. Но что тут такого? Многие напарники говорили о рвоте. Еще Месси всегда долго плачет после поражений в финалах.

У него необычный организм и мозг. Одни глаза аргентинца с аномальным полем зрения чего стоят. Да и центр тяжести расположен невероятно низко, как у женщин, что дает преимущество в футболе. Природа создала феномен, где-то добавила – где-то отняла.

Но когда у человека серьезные проблемы с социализацией и нервами, то нужно работать со специалистами. Как думаете, догадались ли в «Барселоне» нанять для Месси психолога? Нет. Бизнес миллиардный, а подход как в «Спартаке».

В декабре 2020-го Месси спросили о ментальном здоровье. Лионель рассказал, что жена Антонелла годами пилит на тему похода к психологу. Нельзя все держать в себе, можно заболеть. Футболист признал, что супруга права и толкает на взрослый шаг. Вот только Месси упрямый, ни разу не был у врача.

Состояние аргентинца больше миллиарда, если его отец не вложил сотни миллионов в сомнительные сделки с боливийцами и колумбийцами (у родни Месси нашли друзей из мира криминала). И семейка с такими деньгами живет без финансовых консультантов.

Но это их миллионы – могут хоть сжечь, на здоровье. А вот когда Месси рисковал финансовым здоровьем «Барселоны», то вредил уже миллионам людей. Вместе с Бартомеу, что показал себя, когда тратил 222 млн на Неймара. Да и решение прописать такой бонус за бразильца, а не 700 млн евро, как в контракте Месси – ошибка.

Удивительные ребята собрались во главе бедной «Барселоны». Один сгреб несовместимых и часто бесполезных игроков, а второй забрал половину миллиарда у родного клуба, хотя любой финансовый консультант мог на пальцах объяснить Месси, что это приведет к гибели всей «Барселоны» в стиле «Титаника».

Больше виноват Бартомеу и его 13 директоров – никому не хватило ума и совести, чтобы забраковать серию «гениальных» сделок, вроде 270 млн за Дембеле и Коутиньо, 120 за Гризманна, Пьянича за 60, 41 за Малкома, 40 – за Паулиньо. Кстати, это данные авторитетного Уилсона, а Джонатан знает многих в «Барселоне» лично.

Миллиарды за гордыню Бартомеу и нерешительность Месси

Сейчас увидим теории заговора, не исключено, что авторства пиар-отдела каталонцев. Якобы «Барселона» отпустила Месси назло Ла Лиге, поскольку Лапорта перешел на сторону Переса в войне со злым Тебасом. Или еще одна теория – Ла Лига заставила клуб, нагло и неожиданно урезав лимит на зарплаты.

А реакция связана со сделкой Примеры на 2.7 миллиарда евро с инвестиционным фондом, ведь контракт рушит планы по созданию Суперлиги. Боты сейчас активно работают на испанских сайтах: на Тебаса открыта охота, хотя хочет принести всем клубам живые деньги, отдав 10 % от прав, которые позже можно даже выкупить обратно.

Перес и Лапорта мечтают о полной власти, пускай в ущерб имиджу лиги. Тщеславие и гордыня, переоценка себя и соратников в центре истории. Месси зря потратил три-четыре последних года на влеты в плей-офф ЛЧ, в составе «Манчестер Сити» мог дать истории футбола больше.

В 2017-м стоило найти смелость и уйти, когда оставался год по прошлому адекватному контракту. «Барселона» получила бы безумные 200 млн евро, семья Месси – 100 млн, а каталонцы сэкономили бы 444 млн. С такими деньгами создали бы машину с новым тренером. А дошли до покупки нестабильного сейчас Ренату Санчеша.

Агуэро хочет сбежать, его ведь заманили благодаря куму. Сам Месси мог раньше принять вызов АПЛ, а заодно спасти «Барселону». Теперь же видим грустный финал, капитан ушел бесплатно, а не за двести миллионов. Положит в карман огромные катарские деньги.

В ПСЖ арендовали на 10 августа Эйфелеву башню для презентации Месси, а «Барселона» жестко просчиталась, ведь доверяли бывшему баскетболисту, рожденному с золотой ложкой во рту — Бартомеу. Теперь на восстановление клуба уйдут годы, если не десятилетия.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ N ST10 (раскрыть)
сегодня в 01:52
Об этом пишут.
N ST10
N ST10
сегодня в 01:32
Такое ощущение что тот кто пишет статью явно стоял и держал свечку 24/7 рядом с ним, а то что клуб больше заработал на 100 миллионов за эти пять лет, то что Месси сам и закрыл свои деньги об этом никто не пишет
Царский трон
Царский трон ответ Тень Абрама (раскрыть)
вчера в 21:45
А Вы альтруист?
Царский трон
Царский трон
вчера в 21:45
Как такое можно написать?)))
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 15:58
Статья направлена на циничную дискредитацию Месси. "Забрал половину миллиарда у родного клуба". Если клуб покупает именитых, дорогих игроков с огромными зарплатами и параллельно этому соглашается на зарплату Месси, то причём здесь Лео??? Он не финансист, не экономист - он СПОРТСМЕН. У каждого свои обязанности, с своими Месси справлялся на 120%, а не справились бывшие руководители клуба. Тем более, что он готов был на значительное снижение зарплаты ради родного клуба. Статья (на мой взгляд) предвзятая по отношению к величайшему игроку.
Gelious
Gelious
вчера в 15:26
До сих пор не верится, что Месси выбил себе 555 млн за 5 лет стояния на поле в наиболее важных и сложных матчах. По сути за голы наиболее слабым командам. Но это не его вина, что Барселону оказалось так просто развести. Сложно винить его в том, что он, как и многие, любит деньги.
khingan
khingan
вчера в 14:52
А кто считал Месси патриотом Барсы? Или Барсу "матерью" Месси? Деньги правят в этом мире.
112910415
112910415
вчера в 14:31
Рухнула великая Барса...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 13:58
Барса купила Дембеле, Коутиньо, Гризмана....платят им миллионы, а виноват Месси....остановите планету....
Тень Абрама
Тень Абрама
вчера в 13:55
Статья хорошая,все четко и по делу с фактами и цифрами но некоторым хоть...... В глаза,все божья роса ..
shlomo
shlomo
вчера в 13:40
Спасибо за статью....ну что, печальный конец Месси в Каталонии...Барса нуждается в перезагрузке (она давно стала театром одного актера...).... был ли плох Месси? ... отнюдь нет, аргентинец зажигал (с учетом всех турниров неизменно забивал 30+ голов (два сезона назад настрелял 51) и делал 10+ передач (дважды переваливал за 20), каждый раз становясь самым результативным игроком....) .... чтобы устранить возникший диссонанс, требовалось либо укреплять команду под Месси, либо расставаться с ним (финансовые проблемы не оставляли еще одного выбора....).... Барса слабела с каждым годом..... невосполнимыми потерями стали Хави и Иньста.... их уход показал, что Месси игрок очень даже зависимый, если дело касается добычи командных трофеев (на это же, кстати, долго указывала сборная Аргентины....) .... в Барселоне за всю карьеру Месси выиграл 35 трофеев (и лишь 3, когда команда осталась без Хави и Иньесты....).... ну а теперь больше нет необходимости отталкиваться от одной конкретной фигуры в атаке и можно выстраивать игру, в которой будет кадровая независимость.... естественно, потребуется время (иначе быть не может, когда заканчивается эпоха великого игрока...), но к этому давно шло, результаты начали проседать не вчера.....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:33, ред.
Хорошая статья для тех, кто считает Месси - "белым и пушистым", и что Месси не имеет никакого отношения к печальным событиям, которые происходят сейчас в "Барселоне"...

Жадность Месси не имеет предела, и когда говорят, сколько Месси сделал хорошего для "Барселоны", то почитайте внимательно статью, с цифрами и комментариями, чтобы получше узнать и понять, кто такой Месси, и как дорого обходится его хорошее для "Барселоны"...

"Барселона" в печали, и неизвестно, когда "выкарабкается" из этого печального состояния, а Месси, капитан "Барселоны" , который оставил руины, Месси - вскоре увидим на Эйфелевой башне...
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....«Ювентус» выдал Роналду 31 млн в год, о чем пожалел. А Лионель спокойно взял 555 млн за пять лет, поскольку для него деньги – фантики.....
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец
вчера в 13:20
Браво, автор. Заголовок шикарный. Я не злорадствую, но я оказался прав. Пять лет назад я предсказал крах Барселоны и вот он настал. Я ошибся на полгода.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 13:18
по величайшему спорно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:02
Месси подвёл Барсу...
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