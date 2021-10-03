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Тайсон Фьюри — Роналду: «Манчестер слишком мал для нас обоих»

вчера, 11:45

Непобеждённый британский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри хочет, чтобы защита его титула прошла на стадионе «Олд Траффорд». Кроме того, боксёр высказался о возвращении Криштиану Роналду в МЮ.

Фьюри родился в Манчестере и является фанатом «Манчестер Юнайтед». Последний раз боксёрский поединок проходил на «Олд Траффорд» в 1993 году (Найджел Бенн против Криса Юбэнка).

Я бы хотел вернуть бой за титул чемпиона мира в Манчестер. Я всегда мечтал провести бой на «Олд Траффорд». Последний бой на этом стадионе между Юбэнком и Бенном был в 1993 году.

Я очень рад, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер, но этот город слишком мал для нас обоих! Если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. Но я живу в часе езды по автомагистрали.

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протон
протон
вчера в 19:28
Кровавый британский режим не даёт людям бензин. Экономика не справляется. Такой формат власти непригоден к существованию. Британцы будут рассказывать следующему поколению про очереди за бензином
Накир
Накир
вчера в 13:36
Шутник, однако...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:00
Там всем места хватит!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:24
Что, места не хватает?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:54
Вышел и поболтал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:47
От скромности не умрут...
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