Тайсон Фьюри — Роналду: «Манчестер слишком мал для нас обоих»

Непобеждённый британский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри хочет, чтобы защита его титула прошла на стадионе «Олд Траффорд». Кроме того, боксёр высказался о возвращении Криштиану Роналду в МЮ.
Фьюри родился в Манчестере и является фанатом «Манчестер Юнайтед». Последний раз боксёрский поединок проходил на «Олд Траффорд» в 1993 году (Найджел Бенн против Криса Юбэнка).
Я бы хотел вернуть бой за титул чемпиона мира в Манчестер. Я всегда мечтал провести бой на «Олд Траффорд». Последний бой на этом стадионе между Юбэнком и Бенном был в 1993 году.
Я очень рад, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер, но этот город слишком мал для нас обоих! Если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. Но я живу в часе езды по автомагистрали.