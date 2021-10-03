Тайсон Фьюри — Роналду: «Манчестер слишком мал для нас обоих»

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вчера, 11:45

Непобеждённый британский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри хочет, чтобы защита его титула прошла на стадионе «Олд Траффорд». Кроме того, боксёр высказался о возвращении в МЮ .

Фьюри родился в Манчестере и является фанатом «Манчестер Юнайтед». Последний раз боксёрский поединок проходил на «Олд Траффорд» в 1993 году (Найджел Бенн против Криса Юбэнка).