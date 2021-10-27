ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сутормин хочет продлить контракт с «Зенитом»

вчера, 12:08

Полузащитник Алексей Сутормин намерен продолжить выступления за «Зенит». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

На данный момент приоритетный вариант — это «Зенит», но предстоит переговорный процесс. Ситуация может меняться.

Контракт Сутормина с «Зенитом» истекает летом 2022 года. На подписание полузащитника претендуют четыре команды Российской Премьер-Лиги.

Все новости
Официально«Интер» подтвердил продление контракта с Лаутаро
Сегодня, 20:19 ФотоКомментарии3
СлухиЛаутаро продлил контракт с «Интером»
Сегодня, 17:41 Комментарии6
Слухи«Арсенал» работает над продлением контракта с Нкетиа
Сегодня, 16:38 Комментарии2
Агент Бийола: «Яка хочет продлить контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе»
Сегодня, 13:42 Комментарии6
Официально«Спартак» продлил контракт с Умяровым
Вчера, 22:08 Комментарии18
Решение о контракте Карпина со сборной России будет принято после 14 ноября
Вчера, 14:55 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:53
Все хотят перезаключить контракт с Миллером.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:56
А хочет ли Зенит?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:55
Кто бы сомневался! Никто не хочет сам уходить со сладкого места.
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:46
4 дня назад не хотел?
Мне кажется, пора уже поменять название профессии с "Спортивный журналист" на "Фантазер"
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:20
Было бы удивительно если бы ушёл .
Газпром греет !!!)
beefs
beefs
вчера в 12:17
беги, парень, пока не поздно, сгниешь...
Cat01
Cat01
вчера в 12:10
Желание хорошее....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:09
От добра добра не ищут...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100