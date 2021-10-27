Сутормин хочет продлить контракт с «Зенитом»

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вчера, 12:08

Полузащитник намерен продолжить выступления за «Зенит». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

На данный момент приоритетный вариант — это «Зенит», но предстоит переговорный процесс. Ситуация может меняться.

Контракт Сутормина с «Зенитом» истекает летом 2022 года. На подписание полузащитника претендуют четыре команды Российской Премьер-Лиги.