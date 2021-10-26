Серхи Роберто уверен в продлении контракта с «Барселоной»

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вчера, 15:27

Защитник , скорее всего, продолжит выступать за «Барселону».

Контракт испанца с «сине-гранатовыми» истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не начали обсуждать новую сделку. Но агент и окружение футболиста не нервничают по этому поводу. Они подтвердили, что каталонский клуб и игрок ещё не проводили встречу относительно нового соглашения, но это должно произойти в ближайшее время. «Барселона» собирается предложить Серхи Роберто контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл 11 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.