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Серхи Роберто уверен в продлении контракта с «Барселоной»

вчера, 15:27

Защитник Серхи Роберто, скорее всего, продолжит выступать за «Барселону».

Контракт испанца с «сине-гранатовыми» истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не начали обсуждать новую сделку. Но агент и окружение футболиста не нервничают по этому поводу. Они подтвердили, что каталонский клуб и игрок ещё не проводили встречу относительно нового соглашения, но это должно произойти в ближайшее время. «Барселона» собирается предложить Серхи Роберто контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл 11 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 19:44
Всегда бесил термин окружение игрока....Ну ладно агент,ладно семья(хотя они в основном взрослые мальчики),но окружение!!!Это кто?Понятно у африканцев,прилипалы кореша нищие кайфуют с бро в Европах на нехилых бабках,но испанцы!!!?Окружение игрока...бред....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:27
Я тоже думаю что продлят!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Если на секвестр зарплаты согласится, то конечно договорятся.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:34
Ну еще время есть для обдумывая....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:33
Конечно,так и будет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:32
Даже не знаю, хорошо ли это?
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