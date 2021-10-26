«Барселона» может отстранить Дембеле, если он не продлит контракт до января

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вчера, 18:28

«Барселона» ведет работу над продлением контракта с нападающим команды .

Marca сообщает, что в каталонском клубе уверены, что им удастся пролонгировать соглашение с французом, однако если клубу не удастся прийти к сделке с представителями Дембеле, к футболисту могут быть применены санкции.

«Барса» может отстранить Усмана от работы с командой, как это было в ситуации с хавбеком Илайшем Мориба, в итоге проданным в «РБ Лейпциг».

Решение сторона Дембеле должна принять до января. В текущем сезоне Дембеле из-за травмы не выходил на поле.