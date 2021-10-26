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«Барселона» может отстранить Дембеле, если он не продлит контракт до января

вчера, 18:28

«Барселона» ведет работу над продлением контракта с нападающим команды Усманом Дембеле.

Marca сообщает, что в каталонском клубе уверены, что им удастся пролонгировать соглашение с французом, однако если клубу не удастся прийти к сделке с представителями Дембеле, к футболисту могут быть применены санкции.

«Барса» может отстранить Усмана от работы с командой, как это было в ситуации с хавбеком Илайшем Мориба, в итоге проданным в «РБ Лейпциг».

Решение сторона Дембеле должна принять до января. В текущем сезоне Дембеле из-за травмы не выходил на поле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:34
Кстати привет Мориба у которого 12 минут за Лейпциг в этом сезоне
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:55
Невозможно наказать игрока, который не играет, наказать тем, что он не будет играть, если он не продлит контракт...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:31
Нашли теперь виновника неудач, а свою бездарную работу не видят
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:29
Перешли на ультиматум!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:24
Да ну, ерунда какая-то. Он что, обязан продлевать? За что отстранять ?Он же не раб, играет по действующему контракту, продлевать не обязан.
drug01
drug01
вчера в 19:21
Строгое решение
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:59
Тут Барселона перебарщивает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:59
Ничего с ним Барса не сделает.
beefs
beefs
вчера в 18:37
все будет ок, договорятся...
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