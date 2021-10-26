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«Крылья Советов» предложили Зиньковскому переподписать контракт с клубом

вчера, 19:02

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб ведёт переговоры о новых условиях действующего соглашения с полузащитником Антоном Зиньковским.

Антон — один из лидеров и старожилов «Крыльев». В ближайшее время он сыграет уже 100-й матч за нашу команду. Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Зиньковский продолжил свою карьеру в Самаре. Здесь он ярко заявил о себе на уровне РПЛ и попал в расширенный список сборной России. Сейчас мы находимся в стадии переговоров о новых условиях действующего с Антоном соглашения.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:58
Если у него два месяца до конца контракта, почему он с другими клубами ещё вопрос продолжения карьеры не решил? Он уже не юн, в Крыльях - один из лидеров, может ему пора на повышение?
STVA 1
STVA 1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:14
Самое лучшее Самара!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:55
И это правильно.... Главное не в Спартак или Зенит !
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:54
Если Крылья хотят стать лидером, то им любыми путями нужно удержать всех лидеров команды, у них сейчас подобрался очень перспективный коллектив. А для этого нужны деньги. Иначе всех раскупят летом и опять борьба за выживание.
ДСА
ДСА
вчера в 20:02
Пока игрока не испортили, нужно договориться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:57
А куда собрался Зиньковский? В Москву в "Спартак" на месте Бакаева. В принципе усиление на лавку, если не покажет сразу с первых матчей результата, может устроиться на лавке и там закончить, как тот же Ташаев. Если развиваться как футболист, то в "Крыльях", где ему доверяют и будут давать игровое время даже в случае локальных неудач. Тем более КС пойдут на увеличение суммы по контракту, что показывает, что для Самары он действительно важен.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:56
Играет в Самаре , получается у него в этом клубе, так и пускай играет за этот клуб. Не факт , что уйдя и заиграет еще лучше и будет в основе...??? , а не лавку тереть
112910415
112910415
вчера в 19:32
ну да, со всех сторон правильное решение
Cat01
Cat01
вчера в 19:20
А как сам он думает
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:17
Ну почему же!Переподпишут и цена увеличится!А там пусть толстосумы покупают!Хотя конечно агент может мозг ему за94!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:16
Это мудрое решение
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:15
Вряд ли Крыльям удастся уговорить его продлить контракт. После такого успешного сезона у Зиньковского будут предложения поинтересней.
makkie
makkie
вчера в 19:14
Будет странно, если зимой Зиньковского никто не подпишет в статусе свободного агента. Парень техничный, ему расти надо.
25 годиков уже, пора и в более конкурентной среде себя попробовать. При желании всегда успеет вернуться обратно в Крылья.
memphis
memphis
вчера в 19:11
Дай бог, чтобы сезон доиграл. Т.к. В Зенит на лавку - прощай карьера и сборная. А другие не лучше КС ничем. А после окончания сезона вариантов будет больше
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:10
Было бы Правильно на первое время..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Агент конечно против.
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