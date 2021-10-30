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Месси — лидер чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов

вчера, 09:38

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов.

Аргентинец нанёс 15 ударов по воротам соперников, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного мяча в чемпионате Франции в пяти играх за парижан.

Пока что Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре против «Манчестер Сити» (2:0), а также оформил дубль в поединке с «РБ Лейпциг» (3:2).

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Все комментарии
протон
протон ответ Aivust (раскрыть)
вчера в 17:10
Остановите эту машину.
раньше обводки считали,сейчас безголевые удары.Ждем скоро статистику передач как у Кокорина.
протон
протон
вчера в 17:09
Срочно еще три Золотых мяча этому господину
League1
League1
вчера в 16:35
Барсозависмый дурачок
Aivust
Aivust
вчера в 13:39
Роналду намного лучше его,если месси дадут снова зм это будет 56изм.
Верг
Верг
вчера в 13:24
Позорный трансфер епт, ничего не может в чемпионате франции
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:15
Ахахах) даже здесь не дают о карлике забыть.
1bear
1bear
вчера в 11:11
...и это главный претендент на Золотой Мяч ????
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:05
Я ни в коем случае не защищаю Дзюбу но он сделал свою работу. Он оказался в нужное время в нужном месте
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:55
Отличные резльтаты.Бонус за лояльность зато получит))))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 10:53
Но ведь лидер же
beefs
beefs
вчера в 10:28
надо же и тут лидер...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:26
Дзюба вчера с метра в пустые забил и таких голов у него куча, но это не делает его круче
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:23
Ну вот марку держит.
112910415
112910415
вчера в 10:18
золотой мяч под угрозой, однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:12
Главное старание...
65dsfknvx4pw
65dsfknvx4pw
вчера в 10:06
Ах ты ж мелкий днарь!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:58
В чём-то и Месси лидер.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:50
Что вы при каждом удобном случае суёте эту фамилию-месси-это уже отстой,Барселона избавилась ,как Реал и Ювентус от роналду,и создают новые команды!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:43
Этого вполне достаточно.
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