Месси — лидер чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов.
Аргентинец нанёс 15 ударов по воротам соперников, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного мяча в чемпионате Франции в пяти играх за парижан.
Пока что Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре против «Манчестер Сити» (2:0), а также оформил дубль в поединке с «РБ Лейпциг» (3:2).
раньше обводки считали,сейчас безголевые удары.Ждем скоро статистику передач как у Кокорина.
раньше обводки считали,сейчас безголевые удары.Ждем скоро статистику передач как у Кокорина.