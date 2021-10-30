Месси — лидер чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов

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вчера, 09:38

Форвард «Пари Сен-Жермен» является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов.

Аргентинец нанёс 15 ударов по воротам соперников, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного мяча в чемпионате Франции в пяти играх за парижан.