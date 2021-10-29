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Месси не отметился результативными действиями в первых пяти матчах Лиги 1

вчера, 23:30
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Нападающий ПСЖ Лионель Месси был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Аргентинец снова ушёл с поля без результативных действий. Таким образом, Лео не смог забить или отдать результативную передачу ни в одном из своих пяти первых матчей в чемпионате Франции.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Несдающийся Князь (раскрыть)
сегодня в 18:39
Тогда это глубокая пенсия)
League1
League1 ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 16:59
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 11:47, ред.
    и это всего лишь Лига 1, че уж говорить про АПЛ было бы)))
    в цирковой лолиге защитникам даже подходить к нему не разрешали, судья сразу садил на карточку либо выгонял... это только идиоты могли не видеть, как защитники и порники разбегаются в стороны перед ним. Как и то, что он стоит 3/4 матча в центральном круге и ходит за ручными судьями указания им раздает.
    в АПЛ условный Робертсон или Милнер переехали бы эту стоячую х**ю и не заметили бы, а судья развел бы руки, мол а ты думал, в сказку попал?!)))
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 08:51
    Показатель сил клубов являются еврокубки и победы там .Если Французских клубов там только так чпо..кают ,то какая разница сколько там забил Месси или не забил ? Надо доказывать играми в Европе
    Несдающийся Князь
    Несдающийся Князь ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 07:41
    Нет, не кажется. Это лишь подтверждает то, что шести его ЗМ грош цена. Аха-ха)
    Но чемпионат Франции безусловно хорош. Как по мне, то сейчас лучшие лиги это Италия, Испания, Германия и Франция.
    Несдающийся Князь
    Несдающийся Князь
    сегодня в 07:39
    Срочно ему ЗМ. Лавочник ПСЖ, получивший трофей со сборной, трофей, который уже готовы были трижды в год разыграть, аха-ха)
    Несдающийся Князь
    Несдающийся Князь ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 07:38
    Он на пенсии уже лет 5.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:06
    Этого следовало ожидать
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 05:54
    От него этих действий уже и не ждут.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 05:02
    Это уже пенсия).
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:42
    Да уж, и это главный претендент на ЗМ, да смешно, хотя Месси не привыкать к липовым ЗМ
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 01:40
    Возраст Месси староват стал.
    Баобаб
    Баобаб
    сегодня в 01:00
    В дубль его) Во потеха то будет - игрок дубля ПСЖ получил Золотой мяч)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Кстати, а это идея)
    Можно было бы отдать Месси зимой в аренду Барселоне, чтобы у него регулярная игровая практика была. Конечно с условием, что зп ему платить будет Париж)
    Все были бы довольны!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    То ты возностшь Месси, то поливаешь)
    Или тебя кто то копирует?
    протон
    протон
    сегодня в 00:04
    "Голы и рекорды Левандовски в лиге фермеров ничего не стоят" (С)
    Золотой мяч этому господину,вот честно ну не достоин он его на 100% Левандовский который рвёт 63 в бундеслиге бьет все возможные исторические рекорды заслужил зм на 100000%,да тот же условный салах который фантастически начал сезон в АПЛ и то больше достоин гнома который просто провёл несколько хороших матчей на кубке Америке….
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 23:53, ред.
    Что снова заменили??? Зачем ПСЖ - Месси с таким КПД в каждом матче?! Отдайте Месси - в аренду "Барселоне")
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    вчера в 23:46
    золотой мяч этому господину...в пятой лиге в мире не забить в пяти матчах....
    Nazi
    Nazi
    вчера в 23:44
    А говорят донная лига. Если уж такая донная, то не кажется ли вам странным, что обладатель 6 ЗМ не может ничего сделать за 5 матчей? :)
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 23:40
    Просто Лига 1 ниже его уровня))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:31
    Толи ещё будет!😜
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