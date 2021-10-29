Месси не отметился результативными действиями в первых пяти матчах Лиги 1

Нападающий ПСЖ Лионель Месси был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».
Аргентинец снова ушёл с поля без результативных действий. Таким образом, Лео не смог забить или отдать результативную передачу ни в одном из своих пяти первых матчей в чемпионате Франции.
в цирковой лолиге защитникам даже подходить к нему не разрешали, судья сразу садил на карточку либо выгонял... это только идиоты могли не видеть, как защитники и порники разбегаются в стороны перед ним. Как и то, что он стоит 3/4 матча в центральном круге и ходит за ручными судьями указания им раздает.
в АПЛ условный Робертсон или Милнер переехали бы эту стоячую х**ю и не заметили бы, а судья развел бы руки, мол а ты думал, в сказку попал?!)))
https://www.youtube.com/watch?v=Yw2kseLceZw
в цирковой лолиге защитникам даже подходить к нему не разрешали, судья сразу садил на карточку либо выгонял... это только идиоты могли не видеть, как защитники и порники разбегаются в стороны перед ним. Как и то, что он стоит 3/4 матча в центральном круге и ходит за ручными судьями указания им раздает.
в АПЛ условный Робертсон или Милнер переехали бы эту стоячую х**ю и не заметили бы, а судья развел бы руки, мол а ты думал, в сказку попал?!)))
Но чемпионат Франции безусловно хорош. Как по мне, то сейчас лучшие лиги это Италия, Испания, Германия и Франция.
Но чемпионат Франции безусловно хорош. Как по мне, то сейчас лучшие лиги это Италия, Испания, Германия и Франция.
Можно было бы отдать Месси зимой в аренду Барселоне, чтобы у него регулярная игровая практика была. Конечно с условием, что зп ему платить будет Париж)
Все были бы довольны!
Можно было бы отдать Месси зимой в аренду Барселоне, чтобы у него регулярная игровая практика была. Конечно с условием, что зп ему платить будет Париж)
Все были бы довольны!
Или тебя кто то копирует?
Или тебя кто то копирует?
Золотой мяч этому господину,вот честно ну не достоин он его на 100% Левандовский который рвёт 63 в бундеслиге бьет все возможные исторические рекорды заслужил зм на 100000%,да тот же условный салах который фантастически начал сезон в АПЛ и то больше достоин гнома который просто провёл несколько хороших матчей на кубке Америке….
Золотой мяч этому господину,вот честно ну не достоин он его на 100% Левандовский который рвёт 63 в бундеслиге бьет все возможные исторические рекорды заслужил зм на 100000%,да тот же условный салах который фантастически начал сезон в АПЛ и то больше достоин гнома который просто провёл несколько хороших матчей на кубке Америке….