Месси не отметился результативными действиями в первых пяти матчах Лиги 1

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вчера, 23:30

Нападающий ПСЖ был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Аргентинец снова ушёл с поля без результативных действий. Таким образом, Лео не смог забить или отдать результативную передачу ни в одном из своих пяти первых матчей в чемпионате Франции.