Месси повторил свой антирекорд результативности во внутреннем чемпионате

Нападающий ПСЖ Лионель Месси по-прежнему не может отличиться за парижан в Лиге 1. Так произошло и в поединке 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1).
Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве игры. Таким образом, с начала сезона в чемпионате Франции 34-летний футболист не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах.
This is the first time since 2005/06 Lionel Messi has failed to score or assist at least one league goal by the start of November.— Squawka Football (@Squawka) October 29, 2021
That was the second season of his career. 😳 pic.twitter.com/hMRK6HlyvI
Это повторение результата сезона 2005/06, когда к ноябрю Месси не смог отличиться результативными действиями во внутреннем чемпионате. Тогда это был второй сезон в карьере игрока.
В Лиге чемпионов Месси сумел забить ПСЖ во втором туре группового раунда в ворота «Манчестер Сити» (2:0).
Даже Греция их дважды выиграла в 2004 году, в группе и в финале! Грекам не нужен был такой балласт как он.
Команда Португалия играет ради статистики Роналду, а в целом команда страдает.
Даже Греция их дважды выиграла в 2004 году, в группе и в финале! Грекам не нужен был такой балласт как он.
Команда Португалия играет ради статистики Роналду, а в целом команда страдает.
Бразилия брала в 2002. Дальше что? У тебя нет аргументов. Европейский континент представляет масса слабых сборных на которых криш и набил стату. Он топ-5 сильнейшим не мог забить, пока Испания не сдала свои позиции.
Бразилия брала в 2002. Дальше что? У тебя нет аргументов. Европейский континент представляет масса слабых сборных на которых криш и набил стату. Он топ-5 сильнейшим не мог забить, пока Испания не сдала свои позиции.
Ваша проблема в том, что принять силу Месси не можете.
Наслаждайся пока гений футбола играет, а то неизвестно сколько ещё придётся ждать продукта из Ла Масии 💪
Ваша проблема в том, что принять силу Месси не можете.
Наслаждайся пока гений футбола играет, а то неизвестно сколько ещё придётся ждать продукта из Ла Масии 💪
Из жалости давали Роналду в 2013 году, когда отобрали у Рибери.
Из жалости давали Роналду в 2013 году, когда отобрали у Рибери.
По результатам голосования, первую строчку занял шестикратный обладатель награды Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ». За 34-летнего голеадора отдали голоса 15653 респондента. Вторую позицию занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Кандидатуру египтянина поддержали 15 тысяч опрошенных.
Далее расположились форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Большинство журналистов считает так.
"Отдайте". Кто заслужил, тот получит.
По результатам голосования, первую строчку занял шестикратный обладатель награды Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ». За 34-летнего голеадора отдали голоса 15653 респондента. Вторую позицию занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Кандидатуру египтянина поддержали 15 тысяч опрошенных.
Далее расположились форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
--------------------------------------------
Большинство журналистов считает так.
"Отдайте". Кто заслужил, тот получит.
А в фермерский лиге ещё успеет забивать и тащить Шейхпариж ведь они в этом очень нуждаются)
А в фермерский лиге ещё успеет забивать и тащить Шейхпариж ведь они в этом очень нуждаются)
Был в МЮ, когда там феерили Тевес, Нани и Руни, пока не всосали Барсе два раза в финале ЛЧ. В Испании за 10 лет всего пару раз брал Ла Лигу, в очных встречах позорился Барсе 5:0, 6:2, 4:0, когда перешел в Юве, вылетал с ЛЧ от Аякса и прочих середняков, уронил клуб, даже сейчас его там вспоминают как эгоиста, перешел опять в МЮ а недавно Лестер вытер ноги об манкуинанцев, Рон балласт, в то время как Месси один тянул уровень Барсы последние 5 лет. Лео не виноват что в ПСЖ эгоист Мбаппе и другие пас не дают. Перестроится время надо. 😀
Был в МЮ, когда там феерили Тевес, Нани и Руни, пока не всосали Барсе два раза в финале ЛЧ. В Испании за 10 лет всего пару раз брал Ла Лигу, в очных встречах позорился Барсе 5:0, 6:2, 4:0, когда перешел в Юве, вылетал с ЛЧ от Аякса и прочих середняков, уронил клуб, даже сейчас его там вспоминают как эгоиста, перешел опять в МЮ а недавно Лестер вытер ноги об манкуинанцев, Рон балласт, в то время как Месси один тянул уровень Барсы последние 5 лет. Лео не виноват что в ПСЖ эгоист Мбаппе и другие пас не дают. Перестроится время надо. 😀