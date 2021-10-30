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Месси повторил свой антирекорд результативности во внутреннем чемпионате

вчера, 08:58

Нападающий ПСЖ Лионель Месси по-прежнему не может отличиться за парижан в Лиге 1. Так произошло и в поединке 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1).

Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве игры. Таким образом, с начала сезона в чемпионате Франции 34-летний футболист не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах.

Это повторение результата сезона 2005/06, когда к ноябрю Месси не смог отличиться результативными действиями во внутреннем чемпионате. Тогда это был второй сезон в карьере игрока.

В Лиге чемпионов Месси сумел забить ПСЖ во втором туре группового раунда в ворота «Манчестер Сити» (2:0).

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 07:31
Ещё раз перечитайте тот комментарий, на который я ответил, и Вы поймёте, что речь шла не о том.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Так а зачем ты тогда говоришь, что криш вытянул, если вклад партнёров был ещё больше? В плей-офф забивал исключительно другие, а финал вообще без него 90 минут сыграли из 120.
Даже Греция их дважды выиграла в 2004 году, в группе и в финале! Грекам не нужен был такой балласт как он.
Команда Португалия играет ради статистики Роналду, а в целом команда страдает.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Касильясу он всегда забивал. В любом возрасте! Каса заменили Навас, Диего, им тоже клал. Так что это пустые разговоры.
Бразилия брала в 2002. Дальше что? У тебя нет аргументов. Европейский континент представляет масса слабых сборных на которых криш и набил стату. Он топ-5 сильнейшим не мог забить, пока Испания не сдала свои позиции.
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:29
Назабивал Касильясу, который уже не тянул. Как Касильяса заменили, прицел сразу сбился! Кубок америки полный остой. Я уже привёл свой аргумент. Когда латиносы в последни\й раз брали чемпионат мира? Давай вспоминай.
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:26
Три мяча Нани... Балабол какой-то. Вспомни ещё сколько сейвов вратарь сделал, сколько отборов защитники и прочее. Вся команда играла. Естественно они тоже не стояли на месте.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 23:09
3 мяча Нани вычеркнул что ли? Без этого балласта они бы с первого вышли, но как обычно пенальти решил пробить самовлюбленный, и промазал. Вытянул он сборную 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 23:07
А за счёт кого перевес европейцев над латиноамериканцами? Вклад Португалии там вообще никакой. И почему ты думаешь, что европейский турнир ценее, чем КА? Наверное из-за того, что идол ваш не играет там? 😀 Кстати, Реалу он забил больше, чем Осасуне, поэтому эта тема вообще не актуальна.
Ваша проблема в том, что принять силу Месси не можете.
Наслаждайся пока гений футбола играет, а то неизвестно сколько ещё придётся ждать продукта из Ла Масии 💪
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
В ПСЖ вообще полгый провал у барсозависмого существа. Кубок америки, который ради бездаря проводился каждый год, выиграл Маша. 40 голов осасунам - это не достижение, а полный позор и провал! Да и победа в кубке южной америки так себе достижение. Кто там играет-то. Когда они в последний раз чемпионат мира брали, эти южноамериканцы? Деградировали уже давно. Чемпионат мира давно уже превратился в филиал чемпионата Европы.
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:09
Только благодаря нарцису! Смотри статистику маатчей!
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 20:28
Дотянул команду - это третье место в группе? Из-за нового формата они вышли из группы, а не благодаря нарциссу.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 20:27
Он не за игру в ПСЖ, а за победу в КА и за отличную статистику из 40 голов.
Из жалости давали Роналду в 2013 году, когда отобрали у Рибери.
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:07
Ты тоже считаешь, что бездарь своей бездарной игрой в ПСЖ что там заслужил? Такое впечатление, что ему чисто из жалости дают "золотые" мячи. Более недостойного золотомячмста и подыскать сложно.
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:04
Напрцис дотянул команду до финала. Не его вина, что получил травму. А бездарь какубю травму получил? Очредную потерю ориентации в важном матче?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Олег Гусов (раскрыть)
вчера в 18:04
Журналисты таблоида The Mirror провели опрос, в котором предлагали выбрать обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

По результатам голосования, первую строчку занял шестикратный обладатель награды Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ». За 34-летнего голеадора отдали голоса 15653 респондента. Вторую позицию занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Кандидатуру египтянина поддержали 15 тысяч опрошенных.

Далее расположились форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Большинство журналистов считает так.
"Отдайте". Кто заслужил, тот получит.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Олег Гусов (раскрыть)
вчера в 18:00
Другое дело - Роналду, он ценность ЗМ "возвысил" 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 17:59
А для нарцисса Эдер выиграл? 😂
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:32
Маша ди выиграл. Бездарь каждый год играл на протяжении нескольких лет (!) и всё бестолку, ибо бездарь барсозавимый. А выиграл для бездаря в конце концов маша.
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 16:56
Отдайте Месси ещё один "Золотой Мяч" !))) Благодаря ему, этот приз и так уже ничего не стоит !
David Young
David Young ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:48
Но на пути к финалам оба сделали многое для своих сборных, и вообще оба в целом весьма эффективно играли за свои сборные, где-то было слишком много фокуса на них, бывали не особо удачные матчи, но пользы в любом случае было много, и успехов, учитывая как тяжело их в таких турнирах достичь, немало.
Agamaga........
Agamaga........ ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:44
Месси и Роналду выиграли со сборной, только благодаря чужим голам. Никто из них не забивал в финалах со сборной. А Лео проиграл 4 финала вроде? Роналду в 2004 проиграл, в 2018 ушёл с поля без гола, в финале лиге наций тоже не забил.
протон
протон
вчера в 16:28
Надо срочно отдать ложкоеду 7й ЗМ, однозначно заслужилф, выиграл дворовый турнир двух команд)
А в фермерский лиге ещё успеет забивать и тащить Шейхпариж ведь они в этом очень нуждаются)
David Young
David Young ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:23
На что потребовалось очень много времени. Но он мастер и вне Барселоны.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 16:22
Барсазависимое, а выиграл со сборной кубок Америки 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 16:21
А голы Мбаппе чья заслуга? На него не отдают?
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Funny_Smailik (раскрыть)
вчера в 15:38
2 из 3 голов Месси как раз таки заслуга Мбаппе. В матче с Сити он отдал пас пяткой. В другом матче дал пробить пенальти
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:37
Тренер не тот, команда не та, форма не та! Слишком много всего мешает Месси
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Rex04 (раскрыть)
вчера в 15:36
Это Вы ему такую задачу поставили?
Rex04
Rex04
вчера в 15:11
Задача Месси забывать в ЛЧ,и он задачу выполняет на 100%….
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Роналду хорош??? 😀😁
Был в МЮ, когда там феерили Тевес, Нани и Руни, пока не всосали Барсе два раза в финале ЛЧ. В Испании за 10 лет всего пару раз брал Ла Лигу, в очных встречах позорился Барсе 5:0, 6:2, 4:0, когда перешел в Юве, вылетал с ЛЧ от Аякса и прочих середняков, уронил клуб, даже сейчас его там вспоминают как эгоиста, перешел опять в МЮ а недавно Лестер вытер ноги об манкуинанцев, Рон балласт, в то время как Месси один тянул уровень Барсы последние 5 лет. Лео не виноват что в ПСЖ эгоист Мбаппе и другие пас не дают. Перестроится время надо. 😀
League1
League1
вчера в 14:22
Ничего удивительного Я всегда говорил, что это барсозависимое ничтожество.
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