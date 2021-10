Месси повторил свой антирекорд результативности во внутреннем чемпионате

Нападающий ПСЖ по-прежнему не может отличиться за парижан в Лиге 1. Так произошло и в поединке 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1).

Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве игры. Таким образом, с начала сезона в чемпионате Франции 34-летний футболист не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах.

This is the first time since 2005/06 Lionel Messi has failed to score or assist at least one league goal by the start of November.



That was the second season of his career. 😳 pic.twitter.com/hMRK6HlyvI