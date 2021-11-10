«Барселона» планирует вернуть Тринкана из аренды в «Вулверхэмптоне»

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вчера, 22:09

«Барселона» планирует усилить состав после назначения Хави на должность главного тренера клуба.

Из-за тяжелой финансовой ситуации «сине-гранатовые» не могут приобретать игроков, поэтому руководство планирует вернуться из аренды в «Вулверхэмптоне» нападающего . «Волки» заплатили за аренду португальца 6 млн евро, если «Барселона» решит вернуть футболиста, ей придётся выплатить английской команде компенсацию.

В нынешнем сезоне Тринкан провёл 9 матчей за «Вулверхэмптон», записав на свой счёт 1 гол.