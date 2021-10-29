Мориба хочет уйти в аренду из «РБ Лейпциг»

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вчера, 17:46

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» недоволен количеством игрового времени, которое он получает в новом клубе. Футболист покинул минувшим летом «Барселону» в надежде играть чаще.

Морибе в этом сезоне предоставил немецкий коллектив лишь 49 минут на поле.

По этой причине полузащитник хочет уже в январе отправиться в аренду. Он уже обсудил это со своим агентом.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в Испанию.