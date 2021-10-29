ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковГермания. Бундеслига 2021/2022

Мориба хочет уйти в аренду из «РБ Лейпциг»

вчера, 17:46

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Илайш Мориба недоволен количеством игрового времени, которое он получает в новом клубе. Футболист покинул минувшим летом «Барселону» в надежде играть чаще.

Морибе в этом сезоне предоставил немецкий коллектив лишь 49 минут на поле.

По этой причине полузащитник хочет уже в январе отправиться в аренду. Он уже обсудил это со своим агентом.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в Испанию.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:29
Когда играл ему денег мало было. Сейчас вроде получает сколько хочет но недоволен, что не играет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:19
18-летний Илайш Мориба наконец-то дебютировал за «РБ Лейпциг» после перехода за 16 миллионов евро из «Барселоны», когда он вышел на поле в последние 11 минут в победе со счетом 3:0 над «Бохумом» в Бундеслиге.

В интервью тренер РБ Лейпциг Джесси Марш объяснил, почему юноша не играл больше.

«Ему нужно набраться терпения. Ему всего 18 лет, и он хочет всего прямо сейчас. Но в нашей команде он должен зарабатывать каждую минуту. Это самое важное для его менталитета», - сказал Марш.

«Он должен привыкнуть к напряженности в Германии, которая сильно отличается от Испании, где много внимания уделяется игре с мячом и сохранению мяча. Здесь важнее всего понять интенсивность».

Все правильно, ему нужно набраться терпения, или уходить. Удачи!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:20
Что-то пошла мода на молодых негров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:20
Илайш хочет играть!
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