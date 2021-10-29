Мориба хочет уйти в аренду из «РБ Лейпциг»

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Илайш Мориба недоволен количеством игрового времени, которое он получает в новом клубе. Футболист покинул минувшим летом «Барселону» в надежде играть чаще.
Морибе в этом сезоне предоставил немецкий коллектив лишь 49 минут на поле.
По этой причине полузащитник хочет уже в январе отправиться в аренду. Он уже обсудил это со своим агентом.
Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в Испанию.
В интервью тренер РБ Лейпциг Джесси Марш объяснил, почему юноша не играл больше.
«Ему нужно набраться терпения. Ему всего 18 лет, и он хочет всего прямо сейчас. Но в нашей команде он должен зарабатывать каждую минуту. Это самое важное для его менталитета», - сказал Марш.
«Он должен привыкнуть к напряженности в Германии, которая сильно отличается от Испании, где много внимания уделяется игре с мячом и сохранению мяча. Здесь важнее всего понять интенсивность».
Все правильно, ему нужно набраться терпения, или уходить. Удачи!
В интервью тренер РБ Лейпциг Джесси Марш объяснил, почему юноша не играл больше.
«Ему нужно набраться терпения. Ему всего 18 лет, и он хочет всего прямо сейчас. Но в нашей команде он должен зарабатывать каждую минуту. Это самое важное для его менталитета», - сказал Марш.
«Он должен привыкнуть к напряженности в Германии, которая сильно отличается от Испании, где много внимания уделяется игре с мячом и сохранению мяча. Здесь важнее всего понять интенсивность».
Все правильно, ему нужно набраться терпения, или уходить. Удачи!