Клопп — о работе над контрактом Салаха: «Такие вещи требуют времени»

Главный тренер «Ливерпуля» утверждает, что не видел от ничего, что указывало бы на то, что он не подпишет новый контракт с клубом.

Мы разговариваем. Продление контракта с таким игроком, как Мо, — это не тот случай, когда вы встречаетесь за чашкой чая днем и находите соглашение.

Я могу сказать только несколько вещей, а все остальное не для публики. Я не уверен, давал ли он интервью на английском языке или оно было переведено, и это огромная проблема — как мы снова увидели в последние несколько дней. Мо в порядке. Я в порядке.

Я думаю, то, чего мы все хотим, ясно. Такие вещи, как это, требуют времени. Вот и все.