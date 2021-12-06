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Клопп — о работе над контрактом Салаха: «Такие вещи требуют времени»

вчера, 18:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп утверждает, что не видел от Мохамеда Салаха ничего, что указывало бы на то, что он не подпишет новый контракт с клубом.

Мы разговариваем. Продление контракта с таким игроком, как Мо, — это не тот случай, когда вы встречаетесь за чашкой чая днем и находите соглашение.

Я могу сказать только несколько вещей, а все остальное не для публики. Я не уверен, давал ли он интервью на английском языке или оно было переведено, и это огромная проблема — как мы снова увидели в последние несколько дней. Мо в порядке. Я в порядке.

Я думаю, то, чего мы все хотим, ясно. Такие вещи, как это, требуют времени. Вот и все.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:34
Пора бы улучшить условия контракта
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:28
В любом случае он ещё нужен Клоппу
drug01
drug01
вчера в 18:28
Всё будет хорошо
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