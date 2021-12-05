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«Барса» делает последнее предложение Дембеле и ждёт ответа до конца года

вчера, 14:08

Испанская «Барселона» собирается сделать окончательное предложение по продлению контракта для своего нападающего Усмана Дембеле. Сообщается, что если игрок не примет это предложение и промолчит, клуб будет считать само собой разумеющимся, что Усман покидает команду.

Основная проблема контракта — фиксированная зарплата. «Барса» предложила французу заморозить свою нынешнюю зарплату и сопровождать ее щедрыми бонусами. Но у Дембеле уже есть предложения с фиксированной зарплатой от других клубов, которые будут достигать астрономических сумм, поэтому игрок не соглашается на такие условия. Каталонцам также известно, что агент нападающего уже встречался с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом», чтобы услышать их предложения.

Усман Дембеле перешёл в «Барселону» в августе 2017 года за 105 млн евро + бонусы. С момента перехода 24-летний игрок провёл за сине-гранатовых 81 матч, записав на свой счёт 18 голов.

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Перевод с sport.es
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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 19:43, ред.
Выберит тот клуб, где можно опаздывать, спать до обеда и играть в соньку
протон
протон
вчера в 18:32
В итоге Дембеле опоздает на подписание нового контракта и уйдет свободным агентом
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 16:05
Последнее предложение вида "Христа ради, уйди сам!"?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:50
Откровенно не самый забивной форвард.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:23
Помылится помылится да и останется
drug01
drug01
вчера в 14:12
надо ждать
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