«Барса» делает последнее предложение Дембеле и ждёт ответа до конца года

1638702482

вчера, 14:08

Испанская «Барселона» собирается сделать окончательное предложение по продлению контракта для своего нападающего Усмана Дембеле. Сообщается, что если игрок не примет это предложение и промолчит, клуб будет считать само собой разумеющимся, что Усман покидает команду.

Основная проблема контракта — фиксированная зарплата. «Барса» предложила французу заморозить свою нынешнюю зарплату и сопровождать ее щедрыми бонусами. Но у Дембеле уже есть предложения с фиксированной зарплатой от других клубов, которые будут достигать астрономических сумм, поэтому игрок не соглашается на такие условия. Каталонцам также известно, что агент нападающего уже встречался с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом», чтобы услышать их предложения.

Усман Дембеле перешёл в «Барселону» в августе 2017 года за 105 млн евро + бонусы. С момента перехода 24-летний игрок провёл за сине-гранатовых 81 матч, записав на свой счёт 18 голов.