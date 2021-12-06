«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

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вчера, 15:26

Нападающий «Фиорентины» близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.

По данным La Nazione, руководство итальянской команды рассматривает два варианта расставания с российским футболистом. Клуб либо отправит Кокорина в аренду, либо досрочно расторгнет контракт, который действует до 2024 года.

Флорентийский клуб сейчас уже ищет футболиста на замену 30-летнему россиянину. Покупка должна состояться в январе, когда откроется трансферное окно.

В текущем сезоне Александр появлялся на поле в четырех играх итальянской Серии А, в общей сложности сыграв 28 минут.