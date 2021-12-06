«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.
По данным La Nazione, руководство итальянской команды рассматривает два варианта расставания с российским футболистом. Клуб либо отправит Кокорина в аренду, либо досрочно расторгнет контракт, который действует до 2024 года.
Флорентийский клуб сейчас уже ищет футболиста на замену 30-летнему россиянину. Покупка должна состояться в январе, когда откроется трансферное окно.
В текущем сезоне Александр появлялся на поле в четырех играх итальянской Серии А, в общей сложности сыграв 28 минут.