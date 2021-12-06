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«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

вчера, 15:26

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.

По данным La Nazione, руководство итальянской команды рассматривает два варианта расставания с российским футболистом. Клуб либо отправит Кокорина в аренду, либо досрочно расторгнет контракт, который действует до 2024 года.

Флорентийский клуб сейчас уже ищет футболиста на замену 30-летнему россиянину. Покупка должна состояться в январе, когда откроется трансферное окно.

В текущем сезоне Александр появлялся на поле в четырех играх итальянской Серии А, в общей сложности сыграв 28 минут.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:21
Для этого нет никаких оснований! Какоха ничего не нарушает, ходит на тренировки, постоянно сидит в запасе и регулярно ломается. Стабилен, как никто другой в Фиоре. ))
KLINSI
KLINSI ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 20:54
Нееее.
Сашок второй, на первом месте липовый семикратный моська.
Вот это разводилово на уровне барановируса.
YVG
YVG
вчера в 19:33
Нужно его вернуть откуда взяли.
1bear
1bear
вчера в 19:02
заплатят неустойку "золотому мальчику" - учитесь,как стать самым высокооплачиваемым.....
112910415
112910415
вчера в 18:49
нельзя так поступать с талисманом !
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:48
Да плевать всем на него.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:05
Федун, наоборот, красавчик, такое г-----о сумел впарить, да еще и деньжат срубил. Но , обсуждая судьбу Коко, не надо забывать, что оно не тонет. Так просто от Коко не избавишься. У него куча адвокатов, а надо - и братки подъедут.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:43
Иванов в пердив возьмет.
berda2003
berda2003
вчера в 17:18
образец... нет ЭТАЛОН разводилово! Браво! это не повторить, рекорд на века!!!
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:04
А мы Федуна ругаем.
Оказывается, есть руководители клубов еще хуже него )))
ДСА
ДСА
вчера в 17:03
Похоже дешевле выплатить ему компенсацию.
shur
shur ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 17:02
...в Барсу!!!
shur
shur
вчера в 17:00
...так закончилась эпоха легендарного форварда , лучшего бомбардира Италии,
выдающего нападающего , с непростой судьбой заключенного, уроженца города
Валуйки Белгородской области Александра Александровича Кокорина...!!!
Главный судья
Главный судья
вчера в 16:56
Да ладно с таким то игрочищем и расстаться хотят))не уж то в Реал в аренду поедет)))
kust07
kust07
вчера в 16:46
И правильно сделает Фиорентина.
ЧиП
ЧиП ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:40
Да, про футбольчик в живую это верно подмечено 😁
Oliver S
Oliver S
вчера в 16:37
Статистика - вещь суровая. Один игрок может класть по голу за матч в среднем, второй - 4 раза за сезон на поле выходить. При этом второй может получать в два раза больше первого, фамилии подставите сами.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 16:37
Пару...тройку лямов полюбасу за 28 минут накинули..
Малорик...кто не работает тот ест!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:31
А че так,надоело платить бездельнику.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:26
Удивляюсь, что его до сих пор терпят, я бы уже давно выгнал с волчьим билетом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:25
Век футболиста короток, поэтому я сомневаюсь, что он может "спокойно отдыхать" и при этом не мечтает выходить на поле.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:20
То есть Кокоша может еще два года спокойно получать свою зарплату по контракту и спокойно отдыхать на своей вилле во Флоренции !
Чтоб я так жил !
Кто же такой умелец кто впарил это чудо итальяшкам до 2024 года ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:19, ред.
Возвращайся в Россию, а то в командах РПЛ, в передней линии, играют одни валенки, на которых без слёз не взглянешь. Может, составишь им конкуренцию. В принципе ты неплохой нападающий, был одним из лучших, когда играл в России, вот и разбавишь этот недееспособный кисель, а мы посмотрим, не растерял ли ты своих прежних качеств бомбардира.
александр федосеев 2
александр федосеев 2
вчера в 16:08
Три тура осталось в этом году, конечно дадут отыграть юбилейную минуту. В следующем туре играют с Салернитаной вот тут его и выпустят под премию, потом Сассуоло здесь вряд ли, и последняя игра с Вероной перед рождеством, но тут тревожить Александра нельзя.
LOpp
LOpp
вчера в 16:05
они еще с ним контракт заключили до 2024 года.
Вот же простофили.
drug01
drug01
вчера в 16:00
Готовим поляну на встречу
Cat01
Cat01
вчера в 15:59
Просто не верится
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 15:57
На повышение пойдет,в Интер
протон
протон
вчера в 15:44
Живет в Италии, получает 2 млн в год, так еще и футбольчик с пацанами почти каждый день играет, а на выходных матчи серии А смотрит в живую. Пока Газпром обещает, Саня исполняет свои мечты и смысл ему разрывать контракт?
протон
протон
вчера в 15:43
Неблагодарные. Человек даже в выходной день приехал на базу, а тут такая подлость прилетела...
Ох как пожалеют они, такую легенду продавать
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