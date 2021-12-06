«Барселона» предлагает Дембеле повышение зарплаты до 11 млн евро в год

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вчера, 16:03

На этой неделе «Барселона» должна встретиться с агентом нападающего сине-гранатовых . Игроку предлагают повышение зарплаты на 1 млн евро + бонусы. Таким образом его зарплата может составить 11 млн евро в год. С учётом уплаты налогов, эта сумма составит 7,5 млн евро в год чистыми. Это будет последнее предложение от «Барселоны» для 24-летнего футболиста.

Ранее была информация, что каталонцы ждут ответа от игрока до 31 декабря.