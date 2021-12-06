ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» предлагает Дембеле повышение зарплаты до 11 млн евро в год

вчера, 16:03

На этой неделе «Барселона» должна встретиться с агентом нападающего сине-гранатовых Усмана Дембеле. Игроку предлагают повышение зарплаты на 1 млн евро + бонусы. Таким образом его зарплата может составить 11 млн евро в год. С учётом уплаты налогов, эта сумма составит 7,5 млн евро в год чистыми. Это будет последнее предложение от «Барселоны» для 24-летнего футболиста.

Ранее была информация, что каталонцы ждут ответа от игрока до 31 декабря.

Все новости
Слухи«Милан» намерен продлить контракт с Круничем
Сегодня, 17:17 Комментарии4
СлухиДибала договорился о новом контракте с «Ювентусом»
Сегодня, 09:08 Комментарии10
«Нижний Новгород» расторг контракт с хавбеком Бумалем
Вчера, 23:36 Комментарии7
Слухи«Тоттенхэм» начал переговоры с Льорисом о продлении контракта
Вчера, 19:49 Комментарии3
Клопп — о работе над контрактом Салаха: «Такие вещи требуют времени»
Вчера, 18:15 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным
Вчера, 15:26 Комментарии37
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:26
"...игроку предлагают повышение зарплаты на 1 млн евро + бонусы..."

Что-то слабо верится в этот вброс. Скорее, вечно сломанному и нифига не играющему дембеле предложили не повышение "на 1млн", а просто такие цифры в зарплате.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:15
Много… очень много. Лучше Кокорина взять, дешевле обойдется
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:34
если б не было так печально)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:47
Сначала Месси грабил этот "клуб" и ушёл, когда уже нечего было грабить. Теперь сменщики растут.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:16
«Барселона» не может не страдать )) Опять наступает на одни и те же грабли.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:00
Ему всё равно мало.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:51
Он на 5 млн еще не наиграл.)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
смешно)))
протон
протон
вчера в 16:41
Мне кажется они хотят его продлить , чтоб не отпускать бесплатно. Потом продать. Но правда в том, что он нафиг никому ненужен) а с такой зарплатой тем более
протон
протон
вчера в 16:41
Всем бы такого работодателя, опаздываешь, лечишься большую часть времени, а тебе ещё и зп повышают
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 16:26
а говорят Бартомеу ушел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:22
Суровые у них там налоги...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:21
Барселоне нужно финансовое очищение пройти... А они по граблям ходят...
shlomo
shlomo
вчера в 16:17
О как....не нужен он Барсе...продавайте пока снова в лазарете не оказался...
shlifen
shlifen
вчера в 16:13
Стоп, раньше он ведь вроде бы 13 лимонов получал?? Цифра уже года 2-3 плавает. А теперь предлагают 11... В любом случае Дембеле пока что даже на 5 млн не играет, а если учесть что он ещё и лечится 2/3 сезона - то даже 11 лимонов за него "это космос". А худшее в истории то, что продлевают его впринципе просто чтобы потом продать, но КОМУ НУЖЕН БУДЕТ ДЕМБЕЛЕ с ТАКОЙ зарплатой?? А на понижение Усман не пойдёт. Плюс ещё нужно будет поискать желающих заплатить за его трансфер)) Короче говоря, в интересах Барселоны - чтобы Усман просто не продлил контракт. Так и клуб избавиться от гири на шее, и игрок узнает, реально ли за него кто-то борется или это просто байки агента...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:07
На лям плюс плюшки,надо соглашаться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100