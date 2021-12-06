«Барселона» предлагает Дембеле повышение зарплаты до 11 млн евро в год

На этой неделе «Барселона» должна встретиться с агентом нападающего сине-гранатовых Усмана Дембеле. Игроку предлагают повышение зарплаты на 1 млн евро + бонусы. Таким образом его зарплата может составить 11 млн евро в год. С учётом уплаты налогов, эта сумма составит 7,5 млн евро в год чистыми. Это будет последнее предложение от «Барселоны» для 24-летнего футболиста.
Ранее была информация, что каталонцы ждут ответа от игрока до 31 декабря.
Что-то слабо верится в этот вброс. Скорее, вечно сломанному и нифига не играющему дембеле предложили не повышение "на 1млн", а просто такие цифры в зарплате.
Что-то слабо верится в этот вброс. Скорее, вечно сломанному и нифига не играющему дембеле предложили не повышение "на 1млн", а просто такие цифры в зарплате.