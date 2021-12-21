ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Рыбуса: «Мацей остаётся в „Локомотиве“»

вчера, 09:30

Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотива» и сборной Польши Мацея Рыбуса, рассказал о ситуации с контрактом футболиста, который истекает летом 2022 года.

Мацей остается в «Локомотиве». Мы говорили со спортивным директором и другими людьми из клуба — он остается, никуда не уходит. Для Мацея ничего не меняется. Он играет почти в каждом матче.

Обсуждали ли с «Локомотивом» продление контракта? Нет, об этом разговора не было. Но вы знаете, как бывает в футболе. Если поступит большое предложение, возможно, «Локомотив» продаст Мацея. Мне только вчера звонил друг журналист и спрашивал, правда ли, что Мацей меняет клуб. Это неправда. Он остается в «Локомотиве».

Летом, если ничего не поменяется, уходит? Да, потому что у него осталось полгода контракта. Но у нас довольно много времени. В прошлый раз мы продлили контракт с «Локомотивом», когда оставался месяц до его истечения. Тогда мы договорились в июне.

Также ранее сообщалось, что форвардом «Локомотива» интересуются в МЛС.

Все новости
Артета: «Мы все хотим, чтобы Нкетиа остался в „Арсенале“»
Сегодня, 09:06 Комментарии4
СлухиАспиликуэта хочет продлить контракт с «Челси»
Вчера, 23:22 Комментарии4
Слухи«Бавария» возобновила переговоры о контракте с Команом
Вчера, 16:11 Комментарии2
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Кавани до конца контракта
Вчера, 12:24 Комментарии5
СлухиКаттани примет решение по Рассказову в январе
Вчера, 10:46 Комментарии7
Слухи«Фиорентина» готова выкупить Торрейру у «Арсенала»
20 декабря Комментарии5
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:04
Работяга парень. В любой команде пригодится.
beefs
beefs
вчера в 09:33
беги, дружочек, беги...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100