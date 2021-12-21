Агент Рыбуса: «Мацей остаётся в „Локомотиве“»

Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотива» и сборной Польши , рассказал о ситуации с контрактом футболиста, который истекает летом 2022 года.

Мацей остается в «Локомотиве». Мы говорили со спортивным директором и другими людьми из клуба — он остается, никуда не уходит. Для Мацея ничего не меняется. Он играет почти в каждом матче.

Обсуждали ли с «Локомотивом» продление контракта? Нет, об этом разговора не было. Но вы знаете, как бывает в футболе. Если поступит большое предложение, возможно, «Локомотив» продаст Мацея. Мне только вчера звонил друг журналист и спрашивал, правда ли, что Мацей меняет клуб. Это неправда. Он остается в «Локомотиве».

Летом, если ничего не поменяется, уходит? Да, потому что у него осталось полгода контракта. Но у нас довольно много времени. В прошлый раз мы продлили контракт с «Локомотивом», когда оставался месяц до его истечения. Тогда мы договорились в июне.