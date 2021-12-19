В «Фиорентине» сообщили об отказе Влаховича продлевать контракт с клубом

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал о ситуации с контрактом форварда команды Душана Влаховича.
Душан и его агент отклонили наше предложение о новом контракте. Мы предложили лучшую зарплату в истории «Фиорентины».
Действующее соглашение 21-летнего серба с «Фиорентиной» истекает летом 2022 года.
Ранее Влахович повторил достижение Криштиану Роналду в Серии А.
Хватит уже этих шуток про конкуренцию с Кокориным! Очевидно же что Саша просто угрожал Душану стулом. Ни о какой конкуренции речи тут быть не может!
Хватит уже этих шуток про конкуренцию с Кокориным! Очевидно же что Саша просто угрожал Душану стулом. Ни о какой конкуренции речи тут быть не может!