ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

В «Фиорентине» сообщили об отказе Влаховича продлевать контракт с клубом

вчера, 20:44

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал о ситуации с контрактом форварда команды Душана Влаховича.

Душан и его агент отклонили наше предложение о новом контракте. Мы предложили лучшую зарплату в истории «Фиорентины».

Действующее соглашение 21-летнего серба с «Фиорентиной» истекает летом 2022 года.

Ранее Влахович повторил достижение Криштиану Роналду в Серии А.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:45
В Ман Сити собрался
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:41
Придётся теперь на Кокорина ставку делать...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:29
Ясно, что другие предлагают больше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:01
Собрался в престижный клуб.
minai
minai
вчера в 22:35, ред.
Это в знак протеста против одного лодыря.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:30
Он давно перерос фиалок, наверняка в Юве собрался
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:15
Это шанс Шурика Бутырского.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:00
Поломается и согласится!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:47
Ему нужен более сильный клуб.
beefs
beefs
вчера в 21:35
Влахович уже перерос Фиорентину...
112910415
112910415
вчера в 21:12
Рубикон перейдён !
протон
протон
вчера в 20:52
Понимает, что шансов быть первым номером в атаке фиалок почти нет😂
Хватит уже этих шуток про конкуренцию с Кокориным! Очевидно же что Саша просто угрожал Душану стулом. Ни о какой конкуренции речи тут быть не может!
протон
протон
вчера в 20:52
Не выдержал конкуренции
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:50
А что они думали, такой топовый футболист не будет играть в такой Фиорентине.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
Придётся Кокошу уговаривать...
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