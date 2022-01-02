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«Арсенал» — лучший клуб в АПЛ по голам среди футболистов не старше 21 года

вчера, 09:24

За время работы Микеля Артеты в «Арсенале» 36 голов клуба в АПЛ забили футболисты не старше 21 года. Это лучший показатель в лиге, ни в одной другой команде молодые игроки не забивали столько, сообщает в «твиттере» официальный аккаунт АПЛ.

Накануне «Арсенал» дома проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2, гости вырвали победу в компенсированное время.

«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (35) — на 4-м месте.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:01
В Арсенале всегда хорошо раскрывается молодежь. Еще со времен Венгера.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 11:50
Смешно читать о таких достижениях
Есть неоспоримые титулы:
Чемпион страны, континента или кубка. Лучший бомбардир сезона или турнира. Лучшая оборона или нападение турнира. Рекордная победная серия, или серия без поражений. Обладатель кубка в конце концов.

А все эти бестолковые дополнительные регалии в пользу бедных. Практически про любой клуб любого чемпионата можно сказать, что он лучший например в домашних матчах какого то месяца за последние пять лет. Или что лучший по голам в последние или первые 15 мин матча в гостевых матчах.
Одним словом, если хочешь назвать ничем ни примечательную команду в чем то лучшей. То берешь какой то маловажный статистический показатель. И выбираешь определенный год или месяц, возраст игроков, временные отрезки матча, показатель дом/в гостях. Все это таким образом, чтобы в итоге команда оказалась первой в списке. И пафосно об этом заявляешь
sash71
sash71
вчера в 09:52
Хави нужно брать пример с Артерты.
particular
particular
вчера в 09:39, ред.
Подобные показатели не добавляют очков в таблице и побед в турнирах...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:27
Арсенал этим славится
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