«Арсенал» — лучший клуб в АПЛ по голам среди футболистов не старше 21 года

За время работы Микеля Артеты в «Арсенале» 36 голов клуба в АПЛ забили футболисты не старше 21 года. Это лучший показатель в лиге, ни в одной другой команде молодые игроки не забивали столько, сообщает в «твиттере» официальный аккаунт АПЛ.
Накануне «Арсенал» дома проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2, гости вырвали победу в компенсированное время.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (35) — на 4-м месте.
Есть неоспоримые титулы:
Чемпион страны, континента или кубка. Лучший бомбардир сезона или турнира. Лучшая оборона или нападение турнира. Рекордная победная серия, или серия без поражений. Обладатель кубка в конце концов.
А все эти бестолковые дополнительные регалии в пользу бедных. Практически про любой клуб любого чемпионата можно сказать, что он лучший например в домашних матчах какого то месяца за последние пять лет. Или что лучший по голам в последние или первые 15 мин матча в гостевых матчах.
Одним словом, если хочешь назвать ничем ни примечательную команду в чем то лучшей. То берешь какой то маловажный статистический показатель. И выбираешь определенный год или месяц, возраст игроков, временные отрезки матча, показатель дом/в гостях. Все это таким образом, чтобы в итоге команда оказалась первой в списке. И пафосно об этом заявляешь
Есть неоспоримые титулы:
Чемпион страны, континента или кубка. Лучший бомбардир сезона или турнира. Лучшая оборона или нападение турнира. Рекордная победная серия, или серия без поражений. Обладатель кубка в конце концов.
А все эти бестолковые дополнительные регалии в пользу бедных. Практически про любой клуб любого чемпионата можно сказать, что он лучший например в домашних матчах какого то месяца за последние пять лет. Или что лучший по голам в последние или первые 15 мин матча в гостевых матчах.
Одним словом, если хочешь назвать ничем ни примечательную команду в чем то лучшей. То берешь какой то маловажный статистический показатель. И выбираешь определенный год или месяц, возраст игроков, временные отрезки матча, показатель дом/в гостях. Все это таким образом, чтобы в итоге команда оказалась первой в списке. И пафосно об этом заявляешь