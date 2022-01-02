«Арсенал» — лучший клуб в АПЛ по голам среди футболистов не старше 21 года

1641104696

вчера, 09:24

За время работы в «Арсенале» 36 голов клуба в АПЛ забили футболисты не старше 21 года. Это лучший показатель в лиге, ни в одной другой команде молодые игроки не забивали столько, сообщает в «твиттере» официальный аккаунт АПЛ .

Накануне «Арсенал» дома проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2, гости вырвали победу в компенсированное время.