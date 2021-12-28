«Когда говорят, что ты уже не тот». Проверяем ценность голов и ассистов Дзюбы в РПЛ

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28 декабря 2021, 16:23

Артём не согласен с оценками.

Дзюба ответил критикам в «Инстаграме»

Концовка года ознаменована слухами о будущем Дзюбы: якобы Сергей Семак выступает против продления контракта с форвардом, а сам Артём уже зимой может перебраться в «Рубин». Подливает масла в огонь и свежая информация о скором переходе в «Зенит» Сергеева из «Крыльев Советов», Иван близок к тому, чтобы взлететь с восьмого места на первое в РПЛ .

Грядущий трансфер Сергеева намекает на скорые изменения в линии атаки «Зенита», и раз Сердар Азмун не собирается покидать Санкт-Петербург зимой, иранец уйдет свободным агентом по окончании сезона, действительно есть все основания полагать, что бомбардир с берегов Волги призван заменить в составе чемпионов России Дзюбу.

Артём не остался в стороне от этих обсуждений и выложил список самых результативных футболистов Российской Премьер-Лиги в 2021 году, где он на первом месте, с подписью: «Когда говорят, что ты уже не тот». Дзюба действительно лучший в чемпионате России по забитым мячам (19), сумме голов и ассистов (28) и по среднему количеству результативных действий на игру (1.04).

Но вдруг эта статистика — одна из разновидностей лжи? Никому не станет хуже от объективной проверки голов и ассистов на качество и влияния форварда на результаты «Зенита».

Артём Дзюба в матчах РПЛ в 2021 году

1. «Зенит» — «Ростов» — 2:2 (без результативных действий)

2. «Рубин» — «Зенит» — 2:1 (без результативных действий) — минус 1 очко

В первых двух матчах РПЛ в 2021 году «Зенит» набрал всего лишь 1 очко из 6 возможных, а влияние Дзюбы на результаты встреч с «Ростовом» и «Рубином» было даже не нулевым, а отрицательным. Артём в самой концовке встречи в Казани взялся исполнять пенальти и не справился, оставив «Зенит» с поражением вместо возможной ничьей. Можно засчитать в качестве результативной ошибки, стоившей команде одного очка.

3. «Зенит» — «Ахмат» — 4:0 (гол)

С третьей попытки Дзюба все-таки забил, но его гол в ворота «Ахмата» стал третьим в матче и решающего результата на итог встречи не оказал.

4. ЦСКА — «Зенит» — 2:3 (гол+ассист) — плюс 3 очка

В своем недавнем интервью Дзюба заявил, что любит и умеет играть в больших матчах. Забыл уточнить — в больших матчах РПЛ , ведь если говорить о Лиге чемпионов или о встречах сборной России с топ-соперниками, там другая картина. В мартовской игре с ЦСКА лучшим был Вендел, но Дзюба отметился голом и результативной передачей, а ведь еще должен был реализовывать пенальти. Как бы то ни было, это победный вклад в игру, не будем умалять заслуг Артёма.

5. «Зенит» — «Химки» — 2:0 (без результативных действий)

6. «Сочи» — «Зенит» — 1:2 (без результативных действий)

7. «Краснодар» — «Зенит» — 2:2 (без результативных действий)

Вот только после яркой игры с ЦСКА форвард «замолчал» на три матча: дежурные победы над «Химками» и «Сочи» состоялись без заметного вмешательства Дзюбы, а в Краснодаре «Зенит» проигрывал 0:2 с Артёмом на поле и сумел вырвать ничью после его замены.

8. «Зенит» — «Ротор» — 6:0 (гол)

9. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1 (2 гола и ассист) — весомый вклад в победу

10. «Тамбов» — «Зенит» — 1:5 (4 гола)

«Зенит» мощно накатил на финиш сезона-2020/21, наколотив в ворота соперников 17 мячей в трех заключительных матчах, и Дзюба тут порезвился, хотя на поверку по-настоящему классным получился только матч против «Локомотива», где открыл счет в каждом из таймов и ассистировал Малкому. Мнение, что «Зенит» разорвал бы «Локо» в тот вечер и без Дзюбы, оставлю при себе, ведь оно не отменяет факта, что Артём снова сыграл роскошно в большом матче РПЛ , после которого вырядился в чемпионский костюм Дэдпула.

А вот игры против вылетевших по итогам прошлого сезона «Ротора» и «Тамбова» помогли набить статистику, однако в число героических подвигов они не попадают. «Ротору» Дзюба забил четвертый из шести голов в матче, а «покер» во встрече с умирающим «Тамбовом» вообще должен оставаться за скобками, тем более Сергей Семак выставил целиком российский состав и лишил того же Сердара Азмуна возможности пополнить свой голевой счет.

11. «Химки» — «Зенит» — 1:3 (без результативных действий)

12. «Ростов» — «Зенит» — 2:4 (без результативных действий)

13. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2 (без результативных действий)

14. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1 (без результативных действий)

15. «Уфа» — «Зенит» — 1:1 (без результативных действий)

Перемещаемся в сезон-2021/22 и фиксируем, что Дзюба начал новый розыгрыш РПЛ с пяти матчей без результативных действий, причем в 4 из 5 встреч он был на поле, но оставался вдалеке от многочисленных голов «Зенита».

16. «Зенит» — ЦСКА — 1:0 (ассист) — плюс 2 очка

Матч с ЦСКА Дзюба начал в запасе, но вышел в середине второго тайма, чтобы поучаствовать в голевой атаке: после паса Дзюбы Сердар Азмун разобрался с защитниками и пробил мимо Акинфеева.

17. «Зенит» — «Ахмат» — 3:1 (2 ассиста) — плюс 2 очка

В следующем матче Дзюба удвоил количество результативных передач и сыграл важную роль в победе над «Ахматом».

18. «Рубин» — «Зенит» — 1:3 (2 гола) — плюс 2 очка

На этот раз отметился победным дублем, помог обыграть противника, который выиграл у «Зенита» в обоих матчах предыдущего сезона.

19. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1 (гол + заработанный пенальти) — плюс 2 очка

Волжане открыли счет на «Газпром Арене», но Дзюба сравнял, а в концовке заработал пенальти, исполнение которого благоразумно уступил Сутормину. И снова решающий вклад в победу.

20. «Зенит» — «Сочи» — 1:2 (гол)

21. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1 (гол)

В обоих проигранных матчах нынешнего розыгрыша РПЛ Дзюба забивал.

22. «Зенит» — «Спартак» — 7:1 (гол с пенальти)

23. «Зенит» — «Динамо» — 4:1 (гол)

Принципиальные матчи против «Спартака» и «Динамо» Дзюба начинал в запасе, чем был явно недоволен. В обоих случаях форвард забивал после появлений во вторых таймах и даже не постеснялся Семаку показать недвусмысленный жест, что всегда должен находиться на поле.

24. «Урал» — «Зенит» — 0:0 (без результативных действий)

25. «Зенит» — «Нижний Новгород» — 5:1 (3 гола + ассист)

Еще один матч, в котором у Дзюбы 4 результативных действия, как и в памятной игре с «Тамбовом». На этот раз уровнем сопротивления не порадовал «Нижний Новгород», в игре с которым форвард «Зенита» оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

26. ЦСКА — «Зенит» — 0:2 (ассист)

Вышел на поле по ходу второго тайма и вложился в гол, который повлиял на счет, но не на исход.

27. «Зенит» — «Ростов» — 2:2 (без результативных действий)

Последний для Дзюбы матч года обошелся без его результативного вмешательства, хотя на поле Артём провел 84 минуты.

Выводы

- У Дзюбы 15 из 27 матчей с результативными действиями (55%), но и 12 встреч без решающего участия в голах — тоже весомо (45%).

- Нельзя не отметить весомый вклад в победы «Зенита» в 6 из 27 матчей (22%), причем четыре такие встречи уложились в месяц — с конца августа по конец сентября. За рамками этого отрезка Дзюба не был столь же продуктивен. Кстати, примерно здесь он отказался от вызова в сборную России, посчитав, что набрал недостаточно хорошую форму.

- Сколько реально полезных и уникальных результативных действий сделал Дзюба в 2021 году? Если отнять голы с пенальти, добивающие уже поверженных противников мячи и ассисты, избиения «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» и результативные действия, не принесшие «Зениту» очков, то остается 5 голов и 5 ассистов, которые были действительно эффективными. А то всего лишь треть от общего числа (28).