Эрик Дайер провёл трёхсотый матч за «Тоттенхэм»

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вчера, 20:36

Полузащитник «Тоттенхэма» провёл все 90 минут в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона» (1:1).

Эта игра стала для 27-летнего футболиста трёхсотой в составе «шпор». Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года.