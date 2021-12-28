Эрик Дайер провёл трёхсотый матч за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер провёл все 90 минут в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона» (1:1).
Эта игра стала для 27-летнего футболиста трёхсотой в составе «шпор». Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года.
|Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм
|Матч завершен
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер провёл все 90 минут в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона» (1:1).
Эта игра стала для 27-летнего футболиста трёхсотой в составе «шпор». Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года.