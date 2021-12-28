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Эрик Дайер провёл трёхсотый матч за «Тоттенхэм»

вчера, 20:36
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер провёл все 90 минут в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона» (1:1).

Эта игра стала для 27-летнего футболиста трёхсотой в составе «шпор». Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года.

Эрик Дайер провёл трёхсотый матч за «Тоттенхэм»

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 04:24
Мои поздравления.
ДСА
ДСА
вчера в 21:20
Вот преданность клубу.
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