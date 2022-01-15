Миранчук и «Дженоа» договорились о переходе.

Полузащитник Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти из «Аталанты» в «Дженоа».
Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что генуэзский клуб и российский полузащитник, которым интересовалась и «Сампдория», договорились о переходе. Однако источник не уточняет, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере.
Отмечается, что для завершения сделки «Дженоа» нужно согласие «Аталанты». Клуб хочет оценить ситуацию с травмированными игроками, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини попросил дать ему несколько дней, прежде чем отпустить Алексея.
Возможно Аталанте есть смысл его сейчас не продавать а отправить в аренду до конца сезона. В Генуе Миранчуку будут доверять и он сможет показать себя. После этого продать можно будет уже выгоднее.
Я верю в Алексея. Всё что ему нужно - тренер, который ему доверяет.
Возможно Аталанте есть смысл его сейчас не продавать а отправить в аренду до конца сезона. В Генуе Миранчуку будут доверять и он сможет показать себя. После этого продать можно будет уже выгоднее.
Я верю в Алексея. Всё что ему нужно - тренер, который ему доверяет.
Вроде всё понятно и вполне всех устраивает, но есть ещё коварный Гасперини, а он сам себе на уме. Если Гасперини не даст согласие и будет так же использовать Миранчука как сейчас, то Алексею надо идти к руководству и самому просить об уходе из клуба.
Вроде всё понятно и вполне всех устраивает, но есть ещё коварный Гасперини, а он сам себе на уме. Если Гасперини не даст согласие и будет так же использовать Миранчука как сейчас, то Алексею надо идти к руководству и самому просить об уходе из клуба.
Не знаю как и что там сейчас происходит в деталях контракта Миранчука и арендных соглашений именно о договорённости с Дженоа, но думаю что агент Миранчука да и сам Гасперини пока точно не будут спешить с арендными соглашениями. У Гасперини конечно же есть своё на это довод. Он скорее всего ждёт предложений по своим ключевым игрокам которые могут в это зимнее трансферное окно покинуть клуб, а закрывать позицию на их место и искать кого-то со стороны тоже является определённым риском. И зачем это делать когда у него есть в обойме такой игрок как Миранчук, о котором он знает всё и знает как и где и при каких обстоятельствах его можно использовать при условии что Малиновский или Сапата с Пашаличем получат предложение от других клубов. Вот отсюда и исходит Гасперини. Ну а сам Алексей скорее всего конечно же хочет играть на постоянной основе и сейчас ему просто необходима игровая практика. И то что агент подискивает ему варианты хотя бы арендных соглашений с правом выкупа - это правильный ход. Время идёт и уже пора определиться со своим будущим и настоящим. Алексею в любом случае пожелаю только Удачи и наконец-то определиться с клубом !
Всем Добра !!!
Не знаю как и что там сейчас происходит в деталях контракта Миранчука и арендных соглашений именно о договорённости с Дженоа, но думаю что агент Миранчука да и сам Гасперини пока точно не будут спешить с арендными соглашениями. У Гасперини конечно же есть своё на это довод. Он скорее всего ждёт предложений по своим ключевым игрокам которые могут в это зимнее трансферное окно покинуть клуб, а закрывать позицию на их место и искать кого-то со стороны тоже является определённым риском. И зачем это делать когда у него есть в обойме такой игрок как Миранчук, о котором он знает всё и знает как и где и при каких обстоятельствах его можно использовать при условии что Малиновский или Сапата с Пашаличем получат предложение от других клубов. Вот отсюда и исходит Гасперини. Ну а сам Алексей скорее всего конечно же хочет играть на постоянной основе и сейчас ему просто необходима игровая практика. И то что агент подискивает ему варианты хотя бы арендных соглашений с правом выкупа - это правильный ход. Время идёт и уже пора определиться со своим будущим и настоящим. Алексею в любом случае пожелаю только Удачи и наконец-то определиться с клубом !
Всем Добра !!!