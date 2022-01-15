Миранчук и «Дженоа» договорились о переходе.

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сегодня, 10:44

Полузащитник в ближайшее время может перейти из «Аталанты» в «Дженоа».

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что генуэзский клуб и российский полузащитник, которым интересовалась и «Сампдория», договорились о переходе. Однако источник не уточняет, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере.

Отмечается, что для завершения сделки «Дженоа» нужно согласие «Аталанты». Клуб хочет оценить ситуацию с травмированными игроками, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини попросил дать ему несколько дней, прежде чем отпустить Алексея.