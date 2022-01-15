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Миранчук и «Дженоа» договорились о переходе

сегодня, 10:44

Полузащитник Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти из «Аталанты» в «Дженоа».

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что генуэзский клуб и российский полузащитник, которым интересовалась и «Сампдория», договорились о переходе. Однако источник не уточняет, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере.

Отмечается, что для завершения сделки «Дженоа» нужно согласие «Аталанты». Клуб хочет оценить ситуацию с травмированными игроками, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини попросил дать ему несколько дней, прежде чем отпустить Алексея.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:02
В Дженоа сейчас идти опасно. Шевченко который хотел видеть Миранчука в команде находится сам на грани увольнения и неизвестно будет ли Миранчук играть при новом тренере. Возможно он ему будет не нужен.
Шуnя771
Шуnя771 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 13:51
".....Лучше играть в Дженоа, чем сидеть в Аталанте."
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Лучше играть в Локо, чем сидеть в «Аталанта» и "Дженоа"!)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:48
Лучший вариант для Алексея, конечно, Дженоа, где он, по идее, должен постоянно играть. Надеюсь мистер Гасперини, не даст Миранчуку окончательно загнуться на лавке в Аталанте, с ролью игрока замены и отпустит играть. Это немало важно и для сборной России перед стыками. Ведь Миранчук без практики, как правило, просто растворяется на поле. Так что, хоть в аренду, хоть на продажу, хоть с риском вылета в Серию В - надо переходить.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:47
Вроде бы было в прессе, что Миранчук не согласен на перход.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00, ред.
Миранчук и «Дженоа» договорились о переходе.

Не знаю как и что там сейчас происходит в деталях контракта Миранчука и арендных соглашений именно о договорённости с Дженоа, но думаю что агент Миранчука да и сам Гасперини пока точно не будут спешить с арендными соглашениями. У Гасперини конечно же есть своё на это довод. Он скорее всего ждёт предложений по своим ключевым игрокам которые могут в это зимнее трансферное окно покинуть клуб, а закрывать позицию на их место и искать кого-то со стороны тоже является определённым риском. И зачем это делать когда у него есть в обойме такой игрок как Миранчук, о котором он знает всё и знает как и где и при каких обстоятельствах его можно использовать при условии что Малиновский или Сапата с Пашаличем получат предложение от других клубов. Вот отсюда и исходит Гасперини. Ну а сам Алексей скорее всего конечно же хочет играть на постоянной основе и сейчас ему просто необходима игровая практика. И то что агент подискивает ему варианты хотя бы арендных соглашений с правом выкупа - это правильный ход. Время идёт и уже пора определиться со своим будущим и настоящим. Алексею в любом случае пожелаю только Удачи и наконец-то определиться с клубом !
Всем Добра !!!
амурец
амурец
сегодня в 12:55
Если договорились надо Миранчуку уходить даже в Дженоа этот упертый Гксперини немдаст ему играть как бы Алексей себя не проявлял
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:55
С учетом того, что Дженоа твердой походкой идет в серию В ?
kust07
kust07
сегодня в 12:18
Гасперини не ломай карьеру парню
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:15
Гасперини надо быстрее думать. На двух стульях сразу не усидишь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:13
Миранчуку в Дженоа будет норм, тем более если хохла уберут.
Союзник противников
Союзник противников ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 12:07
От него и с практикой в сборной было немного толку.Иногда может сподобиться на изумительный гол,но делать ставку в матче на него нельзя было никогда.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:05
Видимо, дополнительно выбил проездной билет на местный автобус.
санек002
санек002
сегодня в 11:59
игровой практики не будет и в сборной играть без практики от него толку мало будет!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:58
Будет больше игрового времени.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:44
Скорее всего это будет аренда до конца сезон. Вряд ли «Дженоа» потянет трансфер Миранчука, да и самому Алексею аренда выгоднее чем полноценный контракт и возможный вылет в серию В.
Вроде всё понятно и вполне всех устраивает, но есть ещё коварный Гасперини, а он сам себе на уме. Если Гасперини не даст согласие и будет так же использовать Миранчука как сейчас, то Алексею надо идти к руководству и самому просить об уходе из клуба.
sash71
sash71
сегодня в 11:44
В падающей Дженоа он хоть играть будет в основе но насколько усилит общую картину сложно сказать. Во всяком случае это лучший вариант протиранию штанов в Аталанте.
1bear
1bear
сегодня в 11:43
да пусть переходит - вдруг не вылетят !
ОПС
ОПС
сегодня в 11:37
Может что и получится.
STVA 1
STVA 1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 11:35
Не факт!Дженоа сейчас активна на рынке!Глядишь и спасутся!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:35
Беда с этим лодырем , давай уж сразу в Химки !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:32
Алексею нужна конечно игровая практика
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:29
Прямиком в Серию В
Misha78
Misha78
сегодня в 11:23
Было бы здорово, если бы Леша стал лидером Дженоа, сейчас таковых там нет, учитывая турнирное положение клуба.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:18
Алексею нужна злость. Отберите у него краски и кисточки! Результат будет на лицо!). Носом надеюсь не будет рисовать!?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:15
Это было бы неплохо.
1 984
1 984
сегодня в 11:03
Самое нехорошее, что может произойти - если Гасперини не отпустит, но и играть не даст. Алексею для развития нужна практика. Лучше играть в Дженоа, чем сидеть в Аталанте.
Возможно Аталанте есть смысл его сейчас не продавать а отправить в аренду до конца сезона. В Генуе Миранчуку будут доверять и он сможет показать себя. После этого продать можно будет уже выгоднее.
Я верю в Алексея. Всё что ему нужно - тренер, который ему доверяет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:51
Ни чего не точно ещё тренер как Чапаев думает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:48
В ДЖеноа хотел видеть Миранчука Шевченко, а теперь он к кому туда идёт? И охота Алёше дергаться в итальянском пердиве...
Boricku
Boricku
сегодня в 10:48
Лучший футболист получит золотой мяч, наконец-то
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:47
Появился шанс поиграть в Серии В.
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