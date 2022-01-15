«Аталанта»: «Мы ещё не приняли окончательного решения по Миранчуку»

1642233136

сегодня, 10:52

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды близок к переходу в «Дженоа».

«Дженоа» одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 11 матчах Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

