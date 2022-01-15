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«Аталанта»: «Мы ещё не приняли окончательного решения по Миранчуку»

сегодня, 10:52

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа».

«Дженоа» одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 11 матчах Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 14:14, ред.
Надо избавляться от балласта тем более он сам этого хочет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:33
Видимо все-таки отдадут в аренду, просто не решили куда.
drug01
drug01
сегодня в 11:11
Значит есть шанс..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:09
Очень не хотелось бы, чтобы сейчас Гасперини не отпустил, но и в чемпионате оставил бы на лавке. Алексею для развития нужна практика. В данном случае лучше закончить сезон лидером Дженоа, чем лавочником в Аталанте.
Хорошо также, что предложение не о продаже, а об аренде до конца сезона. В Генуе Миранчуку будут доверять и он сможет проявить себя. После этого его можно будет продать дороже, либо оставить в Бергамо уже игроком основы.
Я думаю, у Алексея всё должно получится, нужен лишь доверяющий ему тренер.
zx89pn7k28hw
zx89pn7k28hw
сегодня в 10:56
Да чё ты нам горбатого лепишь?
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6cfzb5qzf95p
сегодня в 10:55
Что-то не особо верится
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