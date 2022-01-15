«Аталанта»: «Мы ещё не приняли окончательного решения по Миранчуку»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа».
«Дженоа» одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения.
В текущем сезоне Миранчук сыграл в 11 матчах Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Хорошо также, что предложение не о продаже, а об аренде до конца сезона. В Генуе Миранчуку будут доверять и он сможет проявить себя. После этого его можно будет продать дороже, либо оставить в Бергамо уже игроком основы.
Я думаю, у Алексея всё должно получится, нужен лишь доверяющий ему тренер.
Хорошо также, что предложение не о продаже, а об аренде до конца сезона. В Генуе Миранчуку будут доверять и он сможет проявить себя. После этого его можно будет продать дороже, либо оставить в Бергамо уже игроком основы.
Я думаю, у Алексея всё должно получится, нужен лишь доверяющий ему тренер.