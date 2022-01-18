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Рангник — о Погба: «Увиденное мной на тренировках выглядит многообещающе»

сегодня, 17:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о ходе восстановления полузащитника Поля Погба после травмы.

Что можно было заметить с первых же дней, так это то, что он присутствует на тренировках с ментальной и физической самоотдачей. То, что я увидел, выглядит многообещающе для его будущего. Я очень надеюсь, что он будет доступен через две недели после перерыва.

Вчера у Поля был первый тренировочный день со всей группой, и на первой тренировке он показал, каким выдающимся игроком он может быть, однако Погба не будет доступен ни для одной из игр на этой неделе.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 18:06
все будет хорошо
Carl Lewis
Carl Lewis ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 17:55
Это очевидно.
shur
shur
сегодня в 17:46
...негоро по сравнению с Какошкой дилетант, уж в тренировках Сашка знает толк!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:44
Погба может когда захочет но зачастую мотивации ему не хватает. Вряд ли он будет играть с полной отдачей за МЮ ведь он уже думает о новом клубе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:43
Погба жэ профи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:42
Это для начала...
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