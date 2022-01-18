Рангник — о Погба: «Увиденное мной на тренировках выглядит многообещающе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о ходе восстановления полузащитника после травмы.

Что можно было заметить с первых же дней, так это то, что он присутствует на тренировках с ментальной и физической самоотдачей. То, что я увидел, выглядит многообещающе для его будущего. Я очень надеюсь, что он будет доступен через две недели после перерыва.

Вчера у Поля был первый тренировочный день со всей группой, и на первой тренировке он показал, каким выдающимся игроком он может быть, однако Погба не будет доступен ни для одной из игр на этой неделе.