Разрушенная самодисциплина на фоне возраста и чемпионских нагрузок — бремя Азара в «Реале»

Грустные перспективы.

Белая ворона

Нет, Азар, вроде бы, не получил очередную травму. Просто «Реал» победил в Суперкубке Испании, а на бельгийце во время празднования моментами не было лица. Журналисты уже выловили кадры, на которых поникший Эден разительно выбивается из общего фона светящихся от радости одноклубников. Другие источники сообщают, что это очередное натягивание совы на глобус, а Азар на церемонии награждения веселился с Лукой Йовичем и физиотерапевтами (ироничнее некуда). На других фото Эден единственный из игроков команды стоит без медали на шее. Какое было настроение у Азара в тот вечер, знает только он сам.

Eden Hazard was the only Real Madrid player not wearing his winners' medal ?￰゚マナ pic.twitter.com/uNLfj4gS3c