Разрушенная самодисциплина на фоне возраста и чемпионских нагрузок — бремя Азара в «Реале»

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18 января 2022, 16:30

Грустные перспективы.

Белая ворона

Нет, Азар, вроде бы, не получил очередную травму. Просто «Реал» победил в Суперкубке Испании, а на бельгийце во время празднования моментами не было лица. Журналисты уже выловили кадры, на которых поникший Эден разительно выбивается из общего фона светящихся от радости одноклубников. Другие источники сообщают, что это очередное натягивание совы на глобус, а Азар на церемонии награждения веселился с Лукой Йовичем и физиотерапевтами (ироничнее некуда). На других фото Эден единственный из игроков команды стоит без медали на шее. Какое было настроение у Азара в тот вечер, знает только он сам.

Eden Hazard was the only Real Madrid player not wearing his winners' medal ?￰ﾟﾏﾅ pic.twitter.com/uNLfj4gS3c — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022

Факт в том, что бельгийский вингер не сыграл в обоих матчах Суперкубка. Чужим на этом празднике себя почувствовать при таких раскладах очень просто. А сразу после турнира корреспондент RMC Sport Саша Тавольери запустил информацию о желании Азара уйти из клуба. По его словам, медицинский штаб «Реала» порекомендовал Азару сделать новую операцию, однако президент клуба Флорентино Перес надобности в ней не увидел. Функционер хочет продажи Эдена, а очередная операция и восстановление вновь оттянут возможность его ухода. Пересу нужно, чтобы Азар играл.

Ко всему прочему, гуляют слухи о нежелании Карло Анчелотти видеть Эдена в своем составе. Переход может состояться в январе, заинтересованными в подписании называют «Ньюкасл» и «Лилль», в котором бельгиец начинал карьеру. Какова вероятность ухода Азара в этом месяце, наверное, не понимает ни одна из сторон. Контракт действует до лета 2024 года, а трансферная стоимость почти за 3 года упала со 150 млн евро до 18. Головоломка для Переса самая что ни на есть стоящая.

Причины проблем

Почему Азар стал ломаться, как дедовы жигули, установить со 100% вероятностью нельзя, а с 99% можно. А если говорить серьезно, не бросаясь в крайности и не педалируя тему любви Эдена к пирожным и фаст-фуду, ближе к истине оказывается совокупность факторов. Все помнят фантастическое количество травм в «Реале» в прошлом сезоне, клуб даже начинал внутреннее расследование, изучая работу физиотерапевтов и тренера по физподготовке. О его результатах нигде не сообщалось, видимо, виноватых не нашли, так как шум бы поднялся моментально.

«Реал» покупал Азара, принимая во внимание его низкую склонность к травмам. За 7 лет в «Челси» он пропустил всего 21 матч из-за повреждений, в «Реале» почти за 3 года он пропустил больше 60.

Ниже вся хронология травм Азара с момента перехода из «Челси» в «Реал»:

Сезон-19/20: 16 авг. 2019 г. — травма подколенного сухожилия — пропустил 25 дней — 3 матча

19/20: 27 нояб. 2019 г. — ушиб лодыжки — пропустил 8 дней — 1 матч

19/20: 05 дек. 2019 г. — трещина ноги — пропустил 67 дней — 15 матчей

19/20: 23 февр. 2020 г. — трещина малоберцовой кости — пропустил 76 дней — 3 матча

19/20: 29 июня 2020 г. — удар — пропустил 10 дней — 2 матча

20/21: 1 сент. 2020 г. — рана — пропустил 27 дней — 2 матча

20/21: 30 сент. 2020 г. — мышечная травма — пропустил 27 дней — 6 матчей

20/21: 28 нояб. 2020 г. — мышечная травма — пропустил 30 дней — 8 матчей

20/21: 03 февр. 2021 г. — мышечная травма — пропустил 37 дней — 7 матчей

20/21: 15 марта 2021 г. — мышечная травма — пропустил 38 дней — 8 матчей

20/21: 21 мая 2021 г. — рана — пропустил 2 дня — 1 матч

21/22: 28 июня 2021 г. — травма подколенного сухожилия — пропустил 45 дней

21/22: 08 окт. 2021 г. — мышечные проблемы — пропустил 14 дней — 1 матч

21/22: 19 нояб. 2021 г. — гастроэнтерит — пропустил 11 дней — 3 матча

Помимо этого, в ноябре 2020 года Азар переболел коронавирусом. Основными причинами вылета Эдена стали мышечные травмы, проблемы с мышцами и трещины костей. Возможно, это стиль «Капитана очевидности», но разболтанный режим питания, возраст (28 лет на момент перехода в «Реал», все-таки восстановление не как у 20-летних), высочайшие нагрузки на тренировках и послековидный фон — готов букет для вечного пребывания в лазарете. Конечно, основой всего является питание, сон, водный баланс, и если гамбургеры и пирожки одурманили твой разум, а на предсезонке тебе нужно пахать вдвое больше на кардио, чтобы скинуть лишние кило, выльется все это в повреждения, значительные или не очень.

Вспомните и рассказы одноклубников Азара про его любовь к играм на Нинтендо за 5 минут до выхода на поле. Легкомысленное отношение, приправленное возрастом и бешеными чемпионскими нагрузками привели Эдена туда, где он есть сейчас — в неопределенность. Возможно, бельгиец упустил пик своей карьеры — с 28 по 31 год. Всякое случается, еще несколько лет при должных переменах в голове могут изменить ситуацию, но верится в это с трудом.

Ожидания и возможности

Судя по всему, уход Азара из «Реала» состоится, на правах аренды или полноценный, уже в этом месяце или летом, но все указывает именно на это. В этом сезоне игрок сборной Бельгии провел 16 матчей за мадридцев во всех турнирах и отдал 2 голевых паса — 29% игр в основе и 30% игровых минут в Примере. Кейс для выгодного трансфера никудышный, но что-то делать надо, Анчелотти легко обойдется без нынешнего Азара, а текущая финансовая ситуация чаще оказывается важнее любых прогнозов и ожиданий. Исходя из логики, для Флорентино Переса логичнее было бы отдать Азара в аренду, и если в ней игрок покажет хотя бы 50% своих возможностей, ситуация станет оптимистичнее — шанс продажи больше, чем за 18 млн евро, или продолжение карьеры в «Реале». Все-таки талант может взять свое, а возраст позволит выдать несколько качественных сезонов. Какие мысли и намерения победят в голове Азара — мы увидим в ближайшее время, красивые камбэки всегда побеждают стыдный бэкграунд.